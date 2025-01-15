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Часы Секундомер



15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 1
07.12.2022 Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
10.08.2018 «Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 1
25.10.2016 Apple Watch Nike+ - часы со спортивным уклоном 1
29.08.2016 TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой 1
09.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 Plus: на уровне мировых стандартов 1
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
05.01.2015 Обзор Samsung Galaxy Note Edge: в поисках края галактики 1
17.07.2014 Модные дети выбирают Kidizoom Smartwatch 1
05.06.2014 Билет в будущее от Google: первый взгляд на Android Wear и часы Motorola Moto 360 1
19.12.2013 Обзор Epson Expression Premium XP-800: убедительный профессионал цветной печати 1
02.07.2012 Обзор Seals VR7: телефон на случай ядерной войны 1
23.05.2012 Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом 1
08.07.2011 Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink 1
29.06.2011 На российском рынке начались продажи медиаплеера Cowon C2 1
14.03.2011 Мобильные телефоны и смартфоны: хиты продаж февраля 2011 1
04.02.2011 Motorola представила на российском рынке новую линейку портативных радиостанций 1
21.09.2010 «Скай Линк» начал продажи в Московском регионе нового телефона Ubiquam U-900 1
10.09.2010 «Скай Линк» и Olive Telecom представили первый телефон на базе нового чипсета Qualcomm 1
13.07.2009 Первый Карманный телевизор 1
02.12.2008 BBK Q35N: компактный медиаплеер 1
27.10.2008 Лучшие плееры 2008: стильная компактность 1
15.01.2008 Лучшие телефоны и смартфоны 2007 года 1
21.12.2007 Плееры-хиты уходящего года 1
10.10.2007 LG представляет бюджетную «раскладушку» с FM-радио 1
03.10.2007 Project Gotham Racing 4 на полках 1
14.06.2007 LG KG270: дешевый моноблок со встроенным радио 1
30.05.2007 Fly SX300: недорогая "раскладушка" с картой на 256 МБ в комплекте 1
28.11.2006 Powerman представила медиаплеер размером с кредитную карту 1

Публикаций - 97, упоминаний - 97

Часы и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 25
Samsung Electronics 10254 23
Apple Inc 12100 12
Lenovo Motorola 3501 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 9
Sony 6544 8
LG Electronics 3614 8
Siemens AG - Siemens Group 2589 8
Huawei 3933 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 7
Fly 204 5
Google LLC 11775 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 4
Garmin - Гармин 200 4
Xiaomi 1732 4
Casio 332 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
Toshiba Corporation 2927 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 3
Intel Corporation 12197 2
X Corp - Twitter 2845 2
Nvidia Corp 3487 2
МегаФон 8804 2
Dell EMC 5027 2
Microsoft Corporation 24624 2
Adobe Systems 1549 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 2
Cowon Systems 72 2
iRiver 181 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Adobe Macromedia 218 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
Россети Ленэнерго 1700 4
Nike 185 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 3
Carl Zeiss AG 303 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Prada 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Midland Formula 1 2 1
Hyundai Motor Company 383 1
BMW Group 446 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Adidas - Адидас 160 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 59
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 51
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 34
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 33
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 31
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 28
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 28
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 26
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 26
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 25
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 23
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 20
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 19
Полифония - Polyphony 254 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 17
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 17
Наушники - Headphones 3999 17
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 17
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 16
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 964 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 15
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 15
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 15
Аксессуары 3881 15
Samsung SVR-диктофон 455 28
Oracle Java - язык программирования 3075 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 13
Google Android 13994 11
Apple iOS 7809 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 7
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 5
Google Android Wear OS 98 5
Huawei Watch - Умные часы 90 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Samsung Galaxy Gear 141 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 4
Microsoft Windows BitLocker 936 4
Samsung SGH - серия смартфонов 171 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 4
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Apple iPhone 6 4862 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
Garmin Connect 32 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 3
Apple Pay 489 3
Sony Walkman 285 3
Apple iPod 1537 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 3
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 32 3
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 3
Linux OS 9936 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Intel Pentium III 780 2
Nokia Sirocco 102 2
HP Compaq Presario 125 2
Apple iPhone 5 772 2
Adobe Photoshop 764 2
Попова Мария 141 7
Набоков Сергей 27 7
Наумов Станислав 27 4
Ершова Элеонора 67 3
Ксенин Алекс 311 2
Темиров Артур 8 2
Малафеев Андрей 51 2
Русинова Юлия 24 1
Семенов Александр 145 1
Харитонов Антон 12 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
Сорокин Андрей 23 1
Вакуленко Василий 8 1
Богатырев Кирилл 4 1
Кожевников Алексей 65 1
Речменский Игорь 21 1
Константинов Константин 31 1
Моваев Борис 4 1
Иванов Константин 27 1
Саломатина Вера 4 1
Сергеев Иван 74 1
Брагинский Андрей 23 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Оранж Артем 3 1
Шнайдер Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 49
Южная Корея - Республика 6646 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 12
Европа 21767 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Финляндия - Финляндская Республика 3603 9
Азия - Азиатский регион 5528 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Япония 13282 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Индия - Bharat 5432 5
Африка - Африканский регион 3478 3
Канада 4881 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Испания - Королевство 3706 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Япония - Токио 995 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Китай - Тайвань 3984 1
Таиланд - Королевство 816 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 16
Ergonomics - Эргономика 1597 12
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 9
Английский язык 6634 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Видеокамера - Видеосъёмка 692 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 4
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 3
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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