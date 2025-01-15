Часы Секундомер
Часы и организации, системы, технологии, персоны:
|Попова Мария 141 7
|Набоков Сергей 27 7
|Наумов Станислав 27 4
|Ершова Элеонора 67 3
|Ксенин Алекс 311 2
|Темиров Артур 8 2
|Малафеев Андрей 51 2
|Русинова Юлия 24 1
|Семенов Александр 145 1
|Харитонов Антон 12 1
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Вакуленко Василий 8 1
|Богатырев Кирилл 4 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Речменский Игорь 21 1
|Константинов Константин 31 1
|Моваев Борис 4 1
|Иванов Константин 27 1
|Саломатина Вера 4 1
|Сергеев Иван 74 1
|Брагинский Андрей 23 1
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
|Оранж Артем 3 1
|Шнайдер Александр 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 9
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
|ZDnet 660 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|MobileMag - Mobile Magazine 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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