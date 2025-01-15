Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России

Xiaomi выпустила глобальную версию умных часов Redmi Watch 5. Их главная особенность – способность работать до 24 дней на одном заряде, тогда как Apple Watch 10 выдерживают лишь до 36 часов в режиме экономии энергии. В России уже продаются модели Redmi Watch 5 Lite и 5 Active, а на казахстанском сайте Xiaomi уже есть раздел на русском языке, посвященный Watch 5.

Дни вместо часов

Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 5 для мирового рынка и запустила посвященные ей страницы на своем сайте на различных языках мира, включая русский (но пока только на сайте для Казахстана – для России сайта к моменту выхода материала не было). Новинка визуально похожа на Apple Watch 10, но отличается от них в лучшую сторону не только по цене, но и по длительности работы от аккумулятора.

Apple Watch 10 могут продержаться в среднем 18 часов на одном заряде или до 36 часов в режиме экономии энергии. У Redmi Watch 5 заряда аккумулятора, по заверениям Xiaomi, может хватить на 24 дня.

Как пишет портал GizChina, в европейских странах стоимость новых часов Xiaomi составит в пределах 109 евро (11,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 января 2025 г.). Стоимость в России пока не объявлена, но известна их цена в Казахстане – на официальном сайте Xiaomi указано что в этой стране за Redmi 5 просят около 50 тыс. тенге или в пределах 9,8 тыс. руб.

Xiaomi Корпус часов сделан из алюминия, колесико на боковой грани - из нержавеющей стали

Для сравнения, в минимальной комплектации Apple Watch 10 стоят 399 или 41,3 тыс. руб.

В российской рознице также можно встретить модели Redmi 5 Lite и 5 Active. Часы Redmi 5 входят в эту же серию и будут доступны в фиолетовом, серебристом и черном цветах корпуса.

Основные спецификации новинки

Redmi Watch 5 поставляются в единственном варианте исполнения в с алюминиевым корпусом размерами 47,5х41,1х11,3 мм. Весят часы около 34 граммов без учета массы ремешка.

Экран занимает 82% лицевой панели часов, так что рамки у него хоть и небольшие, но все же имеются. Его диагональ составляет 2,07 дюйма при разрешении 432х514 точек и плотности пикселей 324 ppi, а сам экран – это AMOLED-панель, что само по себе положительно сказывается на автономности. Дисплей не плоский и имеет закругления по краям (2,5D).

Пиковая яркость экрана – 1500 нит, частота обновления базовая – 60 Гц.

Xiaomi Размер у часов всего один

Работают Redmi Watch 5 от аккумулятора емкостью 550 мАч, которой, утверждает Xiaomi на своем сайте, должно хватить на 24 дня без подзарядки. Как именно компания добилась таких показателей, она не уточняет, но на ее сайте есть приписка: «Данные о времени автономной работы от аккумулятора основаны на типичном режиме использования, испытания проведены во внутренних лабораториях Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться». По сравнению с Redmi Watch 4 автономность новой модели улучшилась на 20%.

Дополнительные возможности

Список дополнительных характеристик новых часов Xiaomi открывают корпус с защитой от воды до 5 АТМ и ресиверы GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou и QZSS. Есть встроенные динамик и массив из двух микрофонов для вызовов по Bluetooth. Redmi Watch 5 подключаются к смартфону по Bluetooth 5.3. Мобильник должен работать минимум на Android 8.0 или iOS 12.0, а сами часы снабжены прошивкой HyperOS (замена MIUI).

Xiaomi Доступные цвета корпуса

Bluetooth на часах также можно использовать для подключения беспроводных наушников, чтобы управлять музыкой с экрана Watch 5 и не доставать для этого телефон. А микрофоны с ветрозащитой позволяют превратить часы в диктофон – в часах заявлен соответствующий виджет. Также в перечне виджетов есть активация камеры и фонарика на смартфоне, поиск смартфона, прогноз погоды, секундомер, таймер и будильник.

Список сенсоров включает датчики сердцебиения и кислорода в крови, акселерометр, гироскоп и компас. Есть встроенный датчик освещенности для регулировки яркости экрана. В наличии мониторинг сна и уровня стресса.