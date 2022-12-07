Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100

Realme, бренд смартфонов, объявляет о расширении своей экосистемы в России. Помимо ноутбука Realme Book Prime представлены новые смарт-часы: Watch 3 Pro и Watch S100. Первая новинка выделяется большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и точным GPS, а более доступная модель – экраном 1,69-дюймовым и временем работы до 12 дней без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme Watch 3 Pro

Новые часы компании получили HD AMOLED-дисплей 4,52 см (1,78 дюйма) c частотой обновления 50-60 FPS, изогнутыми краями и тонким безелем. Большая площадь циферблата и быстрое время отклика позволяют максимально удобно пользоваться всеми функциями. Внешний вид часов кастомизируется благодаря более 100 предустановленным циферблатам. Дисплей Watch 3 Pro характеризуется низким энергопотреблением, что эффективно продлевает время автономной работы часов, которое составляет до 10 дней. Емкость аккумулятора составляет 345 мАч, поддерживается магнитная зарядка.

Realme Watch 3 Pro

Новинка поддерживает одновременную работу двух спутников (GPS и ГЛОНАСС) для более точного определения вашего местоположения, что также пригодится во время бега на улице, пеших прогулок или езды на велосипеде. Всего Watch 3 Pro поддерживают 110 спортивных режимов – от баскетбола до экзотических типа спиннинга и крикета. Благодаря встроенному усовершенствованному двухрежимному чипсету Bluetooth и высокочувствительному микрофону, оснащенному алгоритмами шумоподавления с искусственным интеллектом, пользователь сможет всегда остаться на связи во время занятий спортом. Часы подходят для разговора даже в шумной среде, а время продолжительности звонков составляет до 10 часов.

Часы также ведут круглосуточный мониторинг состояния здоровья владельца: в наличии датчик уровня кислорода в крови и датчик измерения частоты сердечных сокращений. Помимо этого, часы могут осуществлять мониторинг состояния фаз сна и спортивной активности с технологиями от компании Cywee, мониторинг соблюдения водного баланса, длительного отсутствия активности, напоминать о дыхательной активности, а также вести календарь женского здоровья. Осуществляется и запись ежедневного и еженедельного общего времени тренировки и общего количества сожженных калорий, также поддерживается запись ежедневной и еженедельной продолжительности упражнений и потребления калорий в определенном режиме тренировки.

Realme Watch S100

Realme Watch S100 могут похвастаться автономной работой до 12 дней без подзарядки с аккумулятором 260 мАч. Они оборудованы экраном на 1,69 дюйма с более чем 110 предустановленными циферблатами и яркостью до 530 нит, Bluetooth 5.1, датчиками температуры тела, мониторинга сна, пульса и уровня кислорода в крови, а также поддерживают 24 режима спортивных тренировок. Новинка имеет пылевлагозащиту по стандарту IP68. Среди полезных функций Watch S100 прогноз погоды, будильник, управление музыкой и камерой смартфона, секундомер, таймер, фонарик и пр. Смарт-часы поддерживают устройства Android и iOS.

Realme Watch S100

Realme Watch 3 Pro уже поступили в продажу в черном цвете по цене от 5190 руб.

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Старт продаж доступных Realme Watch S100 состоится в ближайшее время. О цене и дате будет сообщено отдельно.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.