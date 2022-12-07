Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100
Realme, бренд смартфонов, объявляет о расширении своей экосистемы в России. Помимо ноутбука Realme Book Prime представлены новые смарт-часы: Watch 3 Pro и Watch S100. Первая новинка выделяется большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и точным GPS, а более доступная модель – экраном 1,69-дюймовым и временем работы до 12 дней без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Realme.
Realme Watch 3 Pro
Новые часы компании получили HD AMOLED-дисплей 4,52 см (1,78 дюйма) c частотой обновления 50-60 FPS, изогнутыми краями и тонким безелем. Большая площадь циферблата и быстрое время отклика позволяют максимально удобно пользоваться всеми функциями. Внешний вид часов кастомизируется благодаря более 100 предустановленным циферблатам. Дисплей Watch 3 Pro характеризуется низким энергопотреблением, что эффективно продлевает время автономной работы часов, которое составляет до 10 дней. Емкость аккумулятора составляет 345 мАч, поддерживается магнитная зарядка.
Новинка поддерживает одновременную работу двух спутников (GPS и ГЛОНАСС) для более точного определения вашего местоположения, что также пригодится во время бега на улице, пеших прогулок или езды на велосипеде. Всего Watch 3 Pro поддерживают 110 спортивных режимов – от баскетбола до экзотических типа спиннинга и крикета. Благодаря встроенному усовершенствованному двухрежимному чипсету Bluetooth и высокочувствительному микрофону, оснащенному алгоритмами шумоподавления с искусственным интеллектом, пользователь сможет всегда остаться на связи во время занятий спортом. Часы подходят для разговора даже в шумной среде, а время продолжительности звонков составляет до 10 часов.
Часы также ведут круглосуточный мониторинг состояния здоровья владельца: в наличии датчик уровня кислорода в крови и датчик измерения частоты сердечных сокращений. Помимо этого, часы могут осуществлять мониторинг состояния фаз сна и спортивной активности с технологиями от компании Cywee, мониторинг соблюдения водного баланса, длительного отсутствия активности, напоминать о дыхательной активности, а также вести календарь женского здоровья. Осуществляется и запись ежедневного и еженедельного общего времени тренировки и общего количества сожженных калорий, также поддерживается запись ежедневной и еженедельной продолжительности упражнений и потребления калорий в определенном режиме тренировки.
Realme Watch S100
Realme Watch S100 могут похвастаться автономной работой до 12 дней без подзарядки с аккумулятором 260 мАч. Они оборудованы экраном на 1,69 дюйма с более чем 110 предустановленными циферблатами и яркостью до 530 нит, Bluetooth 5.1, датчиками температуры тела, мониторинга сна, пульса и уровня кислорода в крови, а также поддерживают 24 режима спортивных тренировок. Новинка имеет пылевлагозащиту по стандарту IP68. Среди полезных функций Watch S100 прогноз погоды, будильник, управление музыкой и камерой смартфона, секундомер, таймер, фонарик и пр. Смарт-часы поддерживают устройства Android и iOS.
Realme Watch 3 Pro уже поступили в продажу в черном цвете по цене от 5190 руб.
Старт продаж доступных Realme Watch S100 состоится в ближайшее время. О цене и дате будет сообщено отдельно.
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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.