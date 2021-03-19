В российском IBM поменяли руководителя

Под новым руководством

Как в январе 2021 г. предсказал CNews, на должность генерального директора IBM в России назначена Татьяна Сорокина, работающая в компании с 1995 г. и до этого занимавшая пост коммерческого директора в российском представительстве. Об этом CNews сообщили представители IBM.

До Сорокиной пост главы IBM в России и странах СНГ занимала Ирис Джеба (Iris Dzeba), которая ушла на повышение и теперь занимает на одну из управляющих должностей в регионе стран Центральной и Восточной Европы.

«Я буду рада помогать заказчикам в России осуществлять цифровую трансформацию с использованием лучшей экспертизы и инноваций IBM, — сказала Татьяна Сорокина. — Опираясь на такие прорывные технологии нашей компании, как искусственный интеллект и открытая гибридная облачная платформа, а также на опыт бизнес-партнеров IBM, российские компании и организации смогут создать надежный фундамент для дальнейшего роста».

Как пояснили CNews в IBM, назначение Татьяны Сорокиной на новую должность вступило в силу 9 февраля 2021 г.

«Татьяна Сорокина – опытный лидер, – заявила Марта Мартинес Алонсо (Marta Martínez Alonso), гендиректор IBM в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). – Последние несколько лет она руководила командой, отвечающей за корпоративные продажи в России по всем отраслям и коллективно принесшей огромную пользу нашим заказчикам».

Биография нового руководителя IBM в России

Татьяна Сорокина начинала в IBM в 1995 г. в качестве эксперта по финансам, с плавным переходом в руководство продажами. Ее трудовой путь в IBM включает работу в качестве бухгалтера с 1995 г., старшего бухгалтера с 1998 г., финансового директора с 1999 г., исполнительного директора с 2005 г., директор по региональному финансовому планированию и аналитике с 2010 г.

Татьяна Сорокина, гендиректор IBM в России

До ноября 2012 г. Татьяна Сорокина занимала ключевые руководящие посты на уровне представительств в России и СНГ и в регионе Центральной и Восточной Европы.

В разное время она занимала должности исполнительного директора российского офиса IBM и директора корпорации по продажам ПО в странах Восточной Европы и Азии, работала в европейской штаб-квартире IBM.

Сорокина окончила Российский университет кооперации по специальности «Экономика торговли». Также имеет диплом MBA, полученный в Открытом университете (The Open University, Великобритания).

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Татьяна имеет многолетний опыт работы в сфере финансового, операционного планирования и контроля, организационного управления, управления продажами решений на базе ПО IBM, а также в области бизнес-аналитики, разработки и внедрения стратегических бизнес-инициатив.

Список хобби Татьяны включает большой теннис, йогу, ландшафтный дизайн.

Ветераны IBM

Ирис Джеба и Татьяна Сорокина являются сотрудниками IBM с солидным стажем работы в корпорации – 15 и 25 лет, соответственно.

Ирис Джеба, бывший гендиректор IBM в России и СНГ

Ирис Джеба по национальности сербка. Она родилась и выросла в Республике Босния и Герцеговина, ранее входившей в состав Югославии. В начале 1990 гг., после распада федеративной Югославии и начала гражданской войны в Боснии, она переехала в Сербию.

Джеба пришла на работу в IBM в 2005 г., и уже с 2009 г. занимала руководящие посты в макрорегионе Центральной и Восточной Европы, в том числе, была главой представительства компании в Сербии. Офисом IBM в России и странах СНГ она руководила с 2018 г.

Сокращения в российском IBM

Ранее CNews рассказал о том, что в конце 2020 г. работникам российского представительства IBM было объявлено о предстоящих сокращениях, которые должны были затронуть порядка 100 сотрудников, или около 10% от общей численности персонала. Как в то время сообщал источник CNews, знакомый с ситуацией в корпорации, инициатором сокращений была Татьяна Сорокина.

В России IBM представлена юридическим лицом ООО «ИБМ ВЕА» («ИБМ Восточная Европа/Азия»). По данным базы «Контур-Фокус», в 2019 г. выручка «ИБМ ВЕА» составила 10,7 млрд руб., прибыль от продаж – 3,9 млрд руб., чистая прибыль – 2,9 млрд руб. Общая сумма заключенных компанией госконтрактов составляла 4,3 млрд руб.