Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы

Tele2, российский оператор мобильной связи, оснастил indoor-инфраструктурой и обеспечил связью все районные центры столицы – проект реконструкции старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах Москвы. Сейчас связь оператора доступна во всех 15 открытых центрах «Место встречи», а к завершению проекта появится еще в более чем двадцати точках.

Tele2 работает над расширением зоны покрытия сети и улучшением качества связи. В Москве активно строятся районные центры «Место встречи», где Tele2 устанавливает необходимое оборудование для обеспечения качественного indoor-покрытия, позволяющего жителям города оставаться на связи во время нахождения в центрах.

Связь оператора уже доступна в пятнадцати открытых к посещению «Местах встречи»: РЦ «Ангара», РЦ «Будапешт», РЦ «Рассвет», РЦ «Марс», РЦ «Эльбрус», РЦ «Нева», РЦ «София», РЦ «Киргизия», РЦ «Орбита», РЦ «Высота», РЦ «Байконур», РЦ «Янтарь», РЦ «Экран», РЦ «Саяны» и РЦ «Бирюсинка». Всего Tele2 использует более 800 антенн, 50 тыс. метров фидера и свыше 1 тыс. элементов АФС (антенно-фидерная система), включая делители, тапперы, комбайнеры и матрицы.

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Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций, и для обеспечения хорошим качеством связи в помещениях требуется установка дополнительных антенно-фидерных систем. На этапе строительства сотрудники операторов составляют дизайн-проект на базе 3D-моделей будущего покрытия, выявляя необходимое количество и места установки элементов телеком-инфраструктуры. Сотрудничество операторов и застройщиков дает возможность своевременно подключить indoor-оборудование и тем самым обеспечить устойчивым сигналом и стабильным интернетом первых посетителей районных центров».

Согласно плану, проект по строительству районных центров в Москве планируется завершить к 2026 г. – к этому времени намечено открытие еще двадцати четырех «Мест встречи». До конца 2023 года планируется открыть районные центры «Первомайский», «Планета», «Звездный», «Солнцево», «Прага», «Витязь», «Алмаз», «Патриот», «Баку» и «Орион». Связь Tele2 будет присутствовать во всех точках, для этого оператором ведется активная работа по своевременной установке необходимого оборудования. Всего связью Tele2 будет покрыто более 510 тыс. квадратных метров площади районных центров, в том числе порядка 130 тыс. квадратных метров подземной части зданий, включая парковку.