Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Аналитика МТС: среднемесячный интернет-трафик на Троицкой линии Московского метрополитена вырос за год вдвое

МТС проанализировала динамику потребления мобильного интернета на Троицкой линии Московского метрополитена к годовщине ее открытия: среднемесячный объем передаваемых данных в сети МТС вырос к лету 2025 г. в два раза по сравнению с первыми месяцами работы новой ветки метро. Станции «Университет дружбы народов» и «Новаторская» являются лидерами по генерации дата-трафика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые станции Троицкой линии открыли 7 сентября 2024 г. С запуском в конце декабря еще трех станций ветки, ведущей в Новую Москву, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе 2025 г. на треть, а в летние месяцы - вдвое по сравнению с октябрем 2024 г. Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март 2025 г., когда абоненты МТС скачали в пути свыше 32 ТБ, что сравнимо с просмотром почти 5000 полуторачасовых фильмов в Full HD качестве.

Самыми «качающими» станциями на темно-зеленой линии столичного метро являются «Университет дружбы народов» и «Новаторская», на каждой из которых объем передаваемых данных в месяц составлял этим летом свыше 10 ТБ, а весной – более 11 ТБ. Наименьшие объемы трафика на первом участке линии – в 2,7 раза меньше – пришлись на станцию «Тютчевская».

В минувшие выходные ко Дню города Московский метрополитен открыл новые станции Троицкой линии - «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО
Безопасность

В 2024 г. МТС расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по масштабной модернизации собственной телеком-инфраструктуры компания завершила в 2023 г.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах – специальный высокочастотный кабель. Максимальная скорость доступа в интернет на станциях достигает 300 Мбит/с, в тоннелях – 250 Мбит/с.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще