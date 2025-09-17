МТС включила мобильную связь на новых станциях Троицкой линии столичного метро

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила сеть мобильной связи и скоростного интернета на всех станциях первого этапа Троицкой линии Московского метрополитена — в частности, на открывшихся 13 сентября станциях «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и мобильного интернета со скоростью доступа до 300 Мбит/с на платформах и вестибюлях МТС задействовала многодиапазонные базовые станции, а в туннелях — высокочастотный щелевой кабель.

«Для пассажиров Московского метрополитена качественная мобильная связь давно стала привычным атрибутом, когда время в поездках проводится с пользой – за работой, учебой, общением и развлечениями. Чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью сразу после открытия станций, мы строим телекоммуникационную инфраструктуру одновременно с подготовкой к запуску новых участков метро», – сказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

«Вместе с партнерами мы создаем для москвичей и гостей столицы самые комфортные условия для поездок. Одна из важных задач, которую нам поставил Мэр Москвы Сергей Собянин – улучшать доступность мобильного интернета на инфраструктуре метро. С момента открытия нового участка Троицкой линии интернет здесь работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК. Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первые станции Троицкой линии «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» запущены 7 сентября 2024 года, второй участок (станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») – 28 декабря 2024 г. На всех этих запусках связь от МТС на станциях и в туннелях линии появлялась к моменту их открытия.