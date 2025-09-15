Маршруты с учетом новых станций Троицкой линии метро можно строить в 2ГИС

В Москве завершили первый этап строительства Троицкой линии метро — открылись четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Сразу после запуска движения маршруты с учетом новых станций стали доступны в 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

На новых станциях, как и на всех остальных в 2ГИС, уже доступны карточки с полезной информацией: входы и выходы, пересадки, время работы и другие детали. При построении маршрута пользователи получат подсказки, в какой вагон лучше сесть и в какую сторону выходить.

Троицкую линию обслуживают поезда «Москва-2024». На всех четырех новых станциях с первого дня доступны привычные сервисы: мобильная связь, бесплатный Wi-Fi в поездах, автоматы и терминалы по продаже билетов, турникеты с возможностью оплаты всеми способами, включая биометрию. Кроме того, станции стали первыми в метро, где с момента открытия внедрена цифровая навигация. Теперь ориентироваться в метро стало проще.