Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520 

9 января 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Аминьевское», которое специально построили для обслуживания БКЛ. Управлять движением поездов в одном из крупнейших депо столичного метро будет цифровая автоматика Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

В депо внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой, цифровыми модулями контроля рельсовых цепей и модульными питающими установками, установили стрелочные переводы с электроприводами.

Цифровые системы отечественной разработки и производства будут регулировать работу стрелок и светофоров, контролировать параметры оборудования, вести диагностику и выявлять предотказные состояния.

Ввод в эксплуатацию электродепо «Аминьевское» позволит увеличить количество подвижных единиц на БКЛ и пропускную способность линии. При таком интенсивном движении цифровизация обеспечит безопасность и надежность перевозок.

Ранее Дивизион ЖАТ ГК 1520 цифровизировал управление движением в двух других электродепо БКЛ: Нижегородском и Замоскворецком, а также на всех станциях самого длинного в мире метрокольца.

***

После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста
CNews Analytics

Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково»

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще