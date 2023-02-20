ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4

Движением поездов на московской станции Внуково теперь управляет цифровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматику. В перспективе весь четвертый диаметр оснастят цифровыми системами управления.

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ увеличит эффективность и безопасность железнодорожной линии. Персонал сможет дистанционно выполнять все операции, контролировать параметры оборудования и регулировать график движения поездов. Встроенная киберзащита гарантирует информационную безопасность и предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Внуково – первая станция Киевского направления, расположенная на территории Новой Москвы. Ежедневно ею пользуются почти 2 тыс. пассажиров. В районе активно строятся жилые дома, и к 2025 г. пассажиропоток станции может вырасти до 5,5 тыс. человек в сутки.

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Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населённых пунктов.