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ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги. Скоро Лесной городок станет частью МЦД-4, который соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный.

На объекте установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты. В систему встроена защита от киберугроз, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

В перспективе ГК 1520 оснастит весь четвертый диаметр микропроцессорными системами собственной разработки и производства. В результате повысятся надежность и безопасность перевозок. Интервалы между поездами сократятся, вырастет пропускная способность линии.

В январе 2023 г. ОСК 1520 (входит в ГК 1520) завершила реконструкцию станции Лесной городок – вместо старой остановки здесь построили две пассажирские платформы, подземный пешеходный переход, установили лифты и эскалаторы.

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