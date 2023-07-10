В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин

В Амурской области специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровое управление движением поездов на станции Ядрин Дальневосточной железной дороги. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Объект оборудовали системой микропроцессорной централизации МПЦ-Е. Система – удобный инструмент, с помощью которого персонал станции может дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования.

Цифровизация обеспечит эффективное управление станцией, повысит надежность и безопасность движения.

В 2022 г. ГК 1520 оснастила современной российской автоматикой 12 объектов на Восточном полигоне (БАМе и Транссибе). Поставляемое оборудование адаптировано к суровому климату региона, надежно работает при температуре до -60 градусов Цельсия. Внедрение современных цифровых систем управления движением повышает пропускную способность линий и снижает расходы на эксплуатацию.

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Дивизион ЖАТ группы компаний 1520 объединяет российских производителей цифровых систем управления движением поездов. В состав входят компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго» и «Кибертех-сигнал». В Дивизионе разрабатывают решения для магистральных и промышленных железных дорог, городского рельсового транспорта. В числе ключевых проектов – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, а также магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.