ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена

Специалисты дивизиона ЖАТ и ОСК 1520 (входят в ГК 1520) реконструировали и оснастили цифровой российской автоматикой Кольцевую линию Московского метрополитена.

Новое оборудование позволит на 10-14% сократить интервалы между поездами. В час пик по линии смогут проходить 36 пар поездов вместо 34, в вагонах станет свободнее. Вырастет эффективность работы диспетчерского персонала.

«Московский метрополитен – один из самых загруженных в мире. Сеть линий непрерывно развивается за счет строительства и модернизации инфраструктуры, пассажиропоток растет. При высокой интенсивности движения новейшие цифровые системы управления обеспечат надежность и безопасность перевозок, гарантируют бесперебойную работу оборудования», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора ГК 1520 по инновационному развитию и цифровой трансформации.

Вместо устаревших релейных устройств 1954 г. ввода на Кольцевой линии установили современные микропроцессорные системы контроля рельсовых цепей, микропроцессорной централизации, диспетчеризации и автоматической диагностики.

Персонал метрополитена сможет более эффективно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, быстрее составлять маршруты и регулировать график движения. Повысится уровень защиты от киберугроз.

Кроме того, в ходе реконструкции установили новое силовое оборудование тяговых подстанций Кольцевой линии – это обеспечит надежное электроснабжение автоматики. Реконструировали сети проводной связи, системы пожарной и охранной сигнализаций с автоматическим газовым пожаротушением, вентиляции и кондиционирования.

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Большую часть строительно-монтажных работ специалисты выполнили без остановки линии. Лишь на время переключения оборудования потребовалось частично изменить схему движения поездов.

Цифровизация столичного метрополитена началась в апреле 2021 г. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили собственную систему микропроцессорной централизации в электродепо «Сокол».

Кольцевая линия московского метро открылась для пассажиров 1 января 1950 г. В составе линии 12 станций, эксплуатационная длина – 19,4 км. Общая протяженность автоблокировки (295 рельсовых цепей) составляет 38,8 км. Минимальный межпоездной интервал – 90 секунд.