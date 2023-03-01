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Управлять движением на всех станциях и депо БКЛ будут цифровые системы ГК 1520

Дивизион ЖАТ ГК 1520 обеспечит системами цифровой автоматики собственной разработки и производства все станции и электродепо Большой кольцевой линии московского метро. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Все станции БКЛ оборудованы цифровыми модулями контроля рельсовых цепей, а также цифровыми модульными питающими установками. В электродепо внедряют систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой.

В депо Замоскворецкое и Нижегородское микропроцессорные системы уже введены в эксплуатацию, работы в депо Аминьевское – в завершающей стадии.

С учетом специфики метрополитена все оборудование защищено от пыли и влаги. Резервирование компонентов и каналов передачи данных гарантирует высокую надежность систем.

Новейшая российская автоматика будет регулировать стрелки и светофоры, следить за оборудованием, вести диагностику, выявлять предотказные состояния, управлять заездом подвижного состава в депо на обслуживание.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта
ПО

С пуском БКЛ цифровые системы Дивизиона ЖАТ обеспечат надежность и безопасность перевозок при интенсивном движении, увеличат резервы пропускной способности линий.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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