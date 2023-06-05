ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4

Движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Отечественная разработка обеспечит интервальное движение на участке, позволит предотвратить задержки поездов, повысит эффективность и безопасность железнодорожной линии. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Работы – часть проекта строительства Соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги.

Пуску системы МПЦ-ЭЛ предшествовала масштабная модернизация путевого развития станции.

Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) уложили шесть стрелочных переводов и построили 1,5 км нового пути, перенесли главные пути на новые ординаты. Обновили более 7 км контактной сети, устройства СЦБ и сети связи. Работы велись круглосуточно.

Соединительная ветвь свяжет Белорусский и Киевский вокзалы, позволит реализовать проект МЦД-4, интегрировать Киевское направление с МЦК. ГК 1520 возвела здесь крупнейшую в Москве ж/д эстакаду, строит три остановочных пункта: Камушки, Поклонная и Кутузовская.

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МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» обеспечит скоростным транспортом несколько подмосковных городов, будет интегрирован с метро, МЦК и другими диаметрами.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.