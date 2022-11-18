ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на разъезде Апкан Дальневосточной железной дороги.

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520) со встроенной киберзащитой.

«Разъезд Апкан – одиннадцатый объект Восточного полигона, который мы цифровизировали в этом году. В ближайших планах – пуск системы управления станции Ядрин на Транссибе. Благодаря внедрению российской микропроцессорной автоматики повышается надежность, безопасность и пропускная способность стратегических магистралей», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора ГК 1520 по инновационному развитию и цифровой трансформации.

Микропроцессорные системы управления движением, которые ГК 1520 внедряет на Восточном полигоне, адаптированы к суровым климатическим условиям региона – работают при низких температурах, оснащены защитой от импульсных перенапряжений. Цифровизация снижает расходы на эксплуатацию оборудования и повышает эффективность работы.