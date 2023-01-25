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ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове

В Кирове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой.

На станции установили комплексную систему киберзащиты КСПК-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520). Это гарантирует информационную безопасность объекта, защитит от действия вредоносных программ, предотвратит кибератаки.

Вместо импортного процессора установили отечественный процессор ЦПУ-ЭЛ собственного производства. Оборудование рассчитано на управление крупными станциями и целыми участками железных дорог.

Цифровая автоматика отечественной разработки и производства повысит безопасность и эффективность перевозок, упростит диагностику предотказных состояний, снизит расходы на эксплуатацию.

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