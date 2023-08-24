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ГК 1520 цифровизировала управление движением на пяти разъездах БАМа

В Амурской области Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил российской цифровой автоматикой пять разъездов на Байкало-Амурской магистрали.

На разъездах 2062 км, 2081 км (участок Дюгабуль – Ункур), 2905 км (участок Дугда – Нора), Звонкое и Блокпост 3048 км внедрили первую отечественную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ.

С помощью МПЦ-ЭЛ можно дистанционно регулировать работу стрелочных электроприводов, светофоров и других напольных устройств. Система позволяет устанавливать маршруты поездов, в динамике контролировать параметры оборудования и своевременно выявлять предотказные состояния. Встроенная киберзащита исключает несанкционированный доступ к цифровой технике. Горячее резервирование всех компонентов обеспечивает высокую надежность.

Микропроцессорные системы, которые ГК 1520 внедряет на БАМе, адаптированы к суровому климату региона и бесперебойно работают при экстремально низких и экстремально высоких температурах. Кроме того, вся автоматика оборудована защитой от импульсных перенапряжений (например, при попадании молнии).

Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Цифровизация обеспечивает надежность и безопасность движения, повышает эффективность линий и сокращает эксплуатационные расходы.

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