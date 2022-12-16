ГК 1520 внедрила российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва

В Тверской области специалисты Дивизиона ЖАТ (ГК 1520) внедрили российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Теперь движением поездов здесь управляет первая отечественная система микропроцессорной централизации – МПЦ-ЭЛ. С ее помощью персонал станции будет регулировать стрелки и светофоры, составлять маршруты поездов, отслеживать состояние оборудования. В систему встроена киберзащита, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

«Станция Калашниково – знаковый для страны объект. В 1999 г. здесь впервые в России установили систему микропроцессорной централизации, тогда еще – зарубежную. Опыт стал основой для внедрения цифровых систем на магистралях России и за ее пределами. Сегодня высокий уровень технологической независимости позволяет нам широко внедрять цифровую автоматику уже собственной разработки и производства», - сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора ГК 1520 по инновационному развитию и цифровой трансформации.

Цифровизация значительно повышает надежность, безопасность и пропускную способность железнодорожных магистралей. Системы разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520 управляют движением на МЦК, МЦД и Восточном полигоне.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.