«МегаФон»: жители Иркутской области в 9,5 раза увеличили трафик на сайт Поезда Деда Мороза

Дальневосточники ждали Поезд Деда Мороза на станциях Байкало-Амурской магистрали. Аналитики «МегаФона» посчитали, что абоненты Иркутской области показали максимальную динамику интереса к этому мероприятию, увеличив в ноябре трафик на официальный сайт Поезда Деда Мороза в 9,5 раза год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Главный новогодний волшебник в год 50-летия БАМа начал свое путешествие по стране с нулевого километра этой железной дороги – станции Тайшет. Поезд проехал через пять дальневосточных регионов и делал остановки на некоторых станциях этой магистрали. Желающие могли посмотреть праздничное представление и побывать в передвижной резиденции Деда Мороза.

В дни прибытия поезда самым популярным мессенджером у зрителей был Telegram — на станциях Лена, Тайшет и Усть-Кут на него пришлось 57% всех сообщений, отправленных с перрона. Вместе с тем Вконтакте забрала 50% пользовательского трафика на соцсети — абоненты оператора чаще всего на этой платформе размещали фотографии, видеоролики и делали прямые включения для своих подписчиков.

Несмотря на высокий интерес к мероприятию, иркутяне заняли лишь третье место по передаче данных в дни представлений. На Байкало-Амурской магистрали наиболее активно прибытие Поезда Деда Мороза в интернете поддержали жители Комсомольска-на-Амуре и Северобайкальска. Они сгенерировали по 28% от общего объема данных на станциях БАМа в дни встречи со сказочными героями. Вторыми стали гости зимнего волшебника в Новом Ургале (16%), на третьем – жители Тайшета (9%). В целом объема трафика, сгенерированного жителями и гостями бамовских станций на встречах с Дедом Морозом, хватило бы для отправки более 2 млн фотографий.

Аналитики «МегаФона» также отмечают, что в 2024 г. жители Иркутской области пока не активно пишут письма Деду Морозу — трафик в ноябре 2024 г. на тематические сайты снизился более, чем на 55% год к году. Однако новогодняя атмосфера уже окутывает соседние регионы – пользователи в Бурятии, на Сахалине и в Якутии уже интересуются отправлением писем главному зимнему волшебнику страны. Так, в ноябре 2024 г. в Бурятии жители расходовали почти в четыре раза больше трафика, чем годом ранее, в Якутии и на Сахалине на 61% и 68% соответственно.