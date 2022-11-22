Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности

Softline Digital внедрила интеллектуальную систему контроля промышленной безопасности и охраны труда «Умные каски» в компании «Дальтрансуголь» (Ванинский район, Хабаровский край). Использование цифровых средств индивидуальной защиты позволило предприятию повысить уровень промышленной безопасности. С помощью программно-аппаратного комплекса и трекеров, установленных Softline Digital, сотрудники «Дальтрансуголя» могут собирать данные о состоянии своих сотрудников, их действии на производственной площадке, что способствует высокой эффективности управления производственными процессами и непрерывному контролю над соблюдением техники безопасности.

«Дальтрансуголь» – один из самых современных крупных угольных терминалов в России, дочерняя компания СУЭК (под оперативным управлением НТК), которая является важнейшим перевалочным пунктом на пути к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятие расположено в глубоководной бухте Мучке и находится в крайней точке Байкало-Амурской магистрали. Сегодня стратегия развития терминала включает не только рост производительности, увеличение объемов перевалки угля, но и достижение экологически безопасных условий функционирования, развитие культуры безопасности производства согласно концепции «Нулевого травматизма».

Предприятию требовались современные средства, обеспечивающие безопасность персонала во время проведения работ. Решение этой задачи предложила группа компаний Softline, представив свою разработку – систему позиционирования «Умные каски» и программное обеспечение трекеров. Специалисты Softline Digital решают задачи по модернизации промышленной инфраструктуры и повышению уровня безопасности производства. И после успешного тестирования решения на территории компании «Мурманский морской торговый порт», также входящего в холдинг «Национальная транспортная компания» (НТК), было принято решение о начале тестового внедрения на площадке «Дальтрансугля».

«Работа на терминале «Дальтрансуголь» проходит в условиях сурового климата, которые осложнены наличием мелкодисперсной угольной пыли. Поэтому для нашего заказчика было важно испытать устройства и удостовериться, что цифровые средства индивидуальной защиты будут также стабильно и непрерывно функционировать и под влиянием неблагоприятных производственных факторов. Для мониторинга местонахождения персонала на открытой территории используется система спутникового позиционирования. По итогам проекта клиент получил интеллектуальную систему, позволяющую контролировать промышленную безопасность и соблюдение правил техники безопасности на производстве», – сказал Олег Устинов, руководитель направления промышленной безопасности в ГК Softline.

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С помощью «умных касок» клиент получает онлайн-оповещение о передвижениях и нахождении персонала в различных зонах терминала. Каски также предупреждают человека о пересечении границы опасной зоны. Кроме того, система обеспечивает автоматическое формирование отчетов о перемещениях персонала – эта информация сохраняется в базе данных, и за счет ее обработки и визуализации можно проанализировать работу сотрудников за любой выбранный период. Это способствует повышению качества работы специалистов, усиливает контроль за соблюдением правил безопасности, а главное – гарантирует заказчику то, что рабочий не останется один на один с нештатной ситуацией. В случае инцидента или несчастного случая от касок или трекеров поступает сигнал, что дает возможность незамедлительно оказать помощь сотруднику или вывести его из опасной зоны. Таким образом, используя «умные каски», «Дальтрансуголь» обеспечивает физическую безопасность людей на терминале.