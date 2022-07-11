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Цифровизация Внедрения
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ГК 1520 внедрила цифровое управление движением на двух перегонах БАМа в Забайкальском крае

Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили современные системы централизации и автоблокировки на двух перегонах Восточно-Сибирской железной дороги. Общая протяженность участков Таку – Балбухта и Новая Чара – Кемен, где внедрили цифровое управление, составляет 36 км. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Перегон Таку-Балбухта оборудовали инновационной системой локомотивной сигнализации АЛСО-Е – она регулирует движение по сигналам локомотивных светофоров, позволяет повысить пропускную способность и сократить межпоездной интервал.

На путевом посту 1726 км участка Новая Чара – Кемен установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-Е. С ее помощью диспетчерский персонал сможет управлять стрелками и светофорами, а также регулировать маршруты поездов по заданным параметрам.

Внедрение современной автоматики обеспечит эффективность и безопасность перевозок на участках БАМа.

Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по развитию инфраструктуры Восточного полигона. Его реализация увеличит пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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