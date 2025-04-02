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Киреева Екатерина



02.04.2025 Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного 1
15.08.2024 Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Киреева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 341 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
Бронирование - Booking 636 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17221 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 670 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6401 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 507 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 285 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1101 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2999 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5959 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5091 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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