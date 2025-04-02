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Киреева Екатерина
|02.04.2025
|Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного 1
|15.08.2024
|Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1
Киреева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 341 1
|Двинина Олеся 59 1
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