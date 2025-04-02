Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного

В Самарской области разработали технологию, позволяющую создавать электронный паспорт животных. С помощью искусственного интеллекта технология позволяет сканировать узор носа животного – он уникален, как и отпечатки пальцев человека. К примеру, у собак этот узор не изменяется, начиная с двухмесячного возраста. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина».

Авторы разработки – ООО «Золотой нос» – студенты ПГУТИ и резиденты технопарка «Жигулевская долина». В 2023 г. команда выиграла грант от Фонда содействия инновациям. Федеральные и региональные инструменты поддержки дали мощный импульс для развития проекта.

«Идею проекта предложил мой научный руководитель, когда я училась на третьем курсе, – сказала руководитель проекта, магистрант ПГУТИ Екатерина Киреева. – Мы собрали команду, написали заявку, защитили проект, но не ожидали успеха. Когда узнали, что выиграли грант, начали активно работать, расширять команду. Сейчас проект готов выйти на рынок. Алгоритм работает отлично. Хозяева питомцев смогут бесплатно оформлять паспорта. С одного аккаунта можно создать несколько паспортов».

Новая технология позволяет зарегистрировать питомца в системе, что упрощает его поиск в случае пропажи. Для создания цифрового паспорта необходимо сделать фотографию носа собаки и ввести информацию о ней: кличку, пол и возраст.

«Так из множества существующих площадок появится информационная система, которая позволит быстро и точно идентифицировать животных по их носам. Потерянную собаку будет легче найти – любой прохожий увидит информацию о хозяине, как только сфотографирует найденного пса», – сказала Екатерина Киреева.

Цифровой паспорт может стать альтернативой клейму и чипированию, которые имеют свои недостатки. Клеймо может травмировать животное, а считать информацию с чипа можно не везде – для этого необходимо специальное оборудование.

«Ошибка может произойти, только если фотография нечеткая, – сказал один из разработчиков приложения, студент четвертого курса ПГУТИ Руслан Салихов. – В России сервисов, работающих по такому принципу, больше нет».

Над созданием и совершенствованием приложения работают более десяти человек: студенты и научные сотрудники университета. На этапе разработки программа распознала 300 собачьих носов. Запущенным сервисом успели воспользоваться более 50 человек.

«Сегодня мой пес Риччи получил электронный паспорт, – сказала Маргарита Фролова, заведующая лабораторией кафедры прикладной информатики ПГУТИ. – Думаю, буду пользоваться сервисом. Питомец — молодой, активный. Его можно будет найти, если потеряется».

Цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru. Сервис открыт для всех желающих.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

РЖД под ударом. Из-за массированной атаки хакеров не работают сайт и приложение

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153