«Нипигаз» разработал комплексное решение по централизованному контролю за логистикой мегапроектов

«Нипигаз» разработал комплексную систему диспетчеризации и моделирования транспортно-логистических потоков мегапроектов, позволяющую повышать гибкость операций и создавать функцию единого контроля логистики. Первой система внедрена на проектах создаваемого Амурского газохимического кластера: Амурского ГПЗ «Газпрома» и Амурского ГХК «Сибура» и Sinopec.

Система позволяет управлять и распределять транспортно-логистические потоки на автомобильной и железнодорожной инфраструктуре проектов, а также осуществлять мониторинг и управление речной навигацией. Система способна в реальном времени моделировать транспортную ситуацию с учетом всевозможных инфраструктурных ограничений и событий, потенциально возникающих на пути следования.

Определение местоположения транспортных средств осуществляется посредством данных, поступающих с бортовых GPS/ГЛОНАСС – трекеров. Визуальные схемы внутреннего и внешнего периметров строительных площадок обновляются в режиме реального времени: с указанием мест установки дорожных знаков и их типов, мест ДТП, ремонтов дорог, перекрытий и прочих изменений.

Возможность работы с цифровой копией всех дорог, а также объектов дорожной инфраструктуры позволяет управлять движением транспорта, а также прогнозировать загруженность в краткосрочной и среднесрочной перспективе и рассчитывать прогнозные сроки поставки различного оборудования на строительные площадки с помощью функциональности моделирования.

В целях регулирования транспортной нагрузки на КПП и подъездные дороги, а также более оперативного управления загрузкой внутреннего периметра система получает данные с камер, расположенных на подъездных дорогах и КПП, обладающих функциональностью распознавания регистрационных номеров для анализа и дальнейшей обработки в системе.

Для повышения оптимизации доставки и распределения грузов по складским площадям система объединяет все данные в единой аналитической базе с прогнозом прибытия грузов, а также с возможностью планирования времени выгрузки на складских площадках, что позволяет оптимизировать работу складов и заблаговременно готовить необходимую технику.

Возможность проведения в системе анализа полученных данных позволяет рассчитывать реальный объем работ, выполняемый каждой единицей техники на площадке, и оценивать работу подрядчиков, использующих в своей работе на проекте транспортные средства.

Система подразумевает использование мобильных устройств для возможности проведения полевых работ: проведение технического осмотра транспортных средств, осмотр дорог и обозначение проблемных участков. Данная возможность позволяет существенно сократить трудозатраты сотрудников транспортной инфраструктуры на проведение рутинных операций, а также упрощает информирование всех заинтересованных лиц касательно возможных ограничений в логистике на проектах, связанных с проведением работ на площадках.

Система снижает риск срыва поставок товарно-материальных ценностей на строительную площадку, возникновения аварийных ситуаций в процессе транспортировки и возникновение потенциально-опасных происшествий. Также решение позволяет предотвратить создание сверхнормативной нагрузки на транспортную инфраструктуру, простой транспорта под выгрузкой, несвоевременную доставку персонала на строительную площадку и многое другое.

«Система диспетчеризации и моделирования транспортно-логистических потоков используется на проектах Амурского газохимического кластера. Её применение принципиально необходимо в условиях реализации комплексных проектов, в которых есть сложная логистическая составляющая. Универсальная функциональность и модульность системы позволит масштабировать ее применение на других проектах компании», – сказал Айк Восканян, директор по цифровизации и управлению данными «Нипигаза».