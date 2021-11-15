«Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT

Компания «Киберплат» планирует расширить поддержку стратегически важной в рамках государственной политики импортозамещения многофункциональной ИТ-платформы CyberFT. Эта цифровая платформа является собственной разработкой «Киберплат».

Весной 2014 г. компания «Киберплат», оценив высокие санкционные риски для устойчивости финансового рынка в связи с угрозой отключения от SWIFT, предложила платформу CyberFT Банку России. Однако регулятор отказался от лицензии на готовое решение в качестве альтернативы SWIFT и начал с нуля собственный сервис – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Разработчики этого сервиса, по мнению некоторых экспертов, позаимствовали у «Киберплат» идеи, методику и бизнес-процессы платформы CyberFT.

Несмотря на существенные затраты в СПФС не удалось реализовать ключевые преимущества платформы CyberFT.

CyberFT обеспечивает оперативный, защищенный от несанкционированного доступа информационный обмен для банков, холдингов, государственных организаций, компаний и других участников рынка. Платформа включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России.

Платформа CyberFT разработана на базе свободного программного обеспечения, поэтому обладает высокой лицензионной независимостью. В сети CyberFT нет ограничений по числу провайдеров, платежная информация хранится только в стране платежа в зашифрованном виде и практически отсутствует лимит на объем передаваемых неструктурированных документов (до 400 МБ).

Ключевое отличие платформы CyberFT от SWIFT состоит в использовании новых современных принципов передачи информации, которые обеспечивают высокую надежность сети и безопасность и сокращают затраты на интеграцию.

Очень востребован в CyberFT, по мнению пользователей, сервис обмена документами валютного контроля, который отсутствует у SWIFT: справки и сведения о валютных операциях, заявления о постановке контракта на учет и другие документы.

В отличие от SWIFT на платформе CyberFT реализован безопасный внутренний информационный обмен различными типами документов в соответствии со стандартом ISO 20022 и поддерживается универсальный host-to-host – система расчетов в режиме «единого окна» с несколькими обслуживающими банками. Платформа обеспечивает интеграцию напрямую из ERP-систем пользователей, настройку автоматического подписания исходящих документов, а также возможность реализации новых форматов внутри уже имеющихся категорий сообщений.

Пользователи CyberFT отмечают, что использование виртуальных терминалов упрощает и удешевляет как подключение сервиса, так и дальнейший обмен информацией. А поддержка стандарта ISO 20022 делает CyberFT универсальным решением для взаимодействия с любой системой.

В ближайшее время функционал CyberFT будет дополнен новыми цифровыми программными решениями для оптимизации издержек казначейств при организации обмена финансовыми данными и юридически значимыми электронными документами.