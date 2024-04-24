Код серый: F.A.C.C.T. оценила рынок теневых расчетов нелегальных казино и букмекеров через счета дропов

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, назвала основные способы обхода ограничений ЦБ РФ на уровне банков, которыми пользуются участники нелегального платежного рынка. В зоне высокого риска находятся нелегальные казино, букмекеры, теневой бизнес, которые задействуют не только P2P-переводы (person-to-person), но развивают целую платежную инфраструктуру с сайтами-витринами, H2H-переводами (Host-to-Host), мискодингом для обхода ограничений со стороны финансовых организаций. По оценкам аналитиков F.A.C.C.T. Fraud Protection, в год в «хайриске» может совершаться более миллиона попыток транзакций через счета дропов (людей, которые занимаются выводом и обналичиванием серых денег), в том числе автоматизировано через боты. Количество операцией со счетами, задействованными в выводе и обналичивании серых денег, вырастает в выходные дни на 15–25%, когда наиболее активны любители азартных игр.

Как отмечают аналитики департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T., рынок серых расчетов быстро адаптируется под меры защиты финансовых организаций от нелегальных схем и запреты регулятора. Схемы проведения операций в запрещенных в РФ казино, нелегальных букмекерских конторах и других теневых структурах эволюционируют в сторону P2P-переводов (person-to-person) с автоматизацией операций в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с помощью ботов и специальных инструментов, мискодинга (замены назначения платежей) с использованием сайтов-витрин, редиректов и хешированием доменов в URL браузера. Так, H2H-переводы (Host-to-Host) становятся наиболее важной инфраструктурной частью платежных посредников в проведении высокорисковых операций.

Для финансовых организаций переводы в нелегальные казино и другие сомнительные транзакции приводят к увеличению объемов мошеннической активности в системах ДБО, повышенному вниманию регулирующих органов, а затем и вовсе могут стать причиной отзыва лицензии Центральным Банком РФ.

Устойчивость рынка высокорисковых платежей в большей мере обеспечивается за счет его способности быстро адаптироваться к изменяющимся правилам. Развитие платежных технологий C2C-переводов позволило серому сектору сохранить часть потока карточных переводов в кассу нелегальных ресурсов. Отчасти, даже сыграло на руку — часть платежей проходят по схеме С2А (customer-to-account), что исключает из схемы опротестование транзакций на уровне платежных систем (chargeback), а значит появляется меньше участников платежного рынка.

В классической схеме Р2Р (person-to-person) выступают три основных стороны: непосредственный ресурс нелегальной организации, к примеру казино; банк-эквайер, с корреспондентским счетом в иностранном банке; платежный посредник, предоставляющий услуги шлюза и последующего взаимозачета (неттинга).

Для клиента такого нелегального ресурса схема выглядит как пополнение счета, где достаточно указать номер банковской карты. На самом деле, за зачислением такого депозита стоит автоматизированный процесс. Через банк-эквайер платеж направляется на карту дропа, относящегося к инфраструктуре платежного посредника. После чего денежные потоки размываются и происходит взаимозачет между платежным посредником и казино. Эквайер в таком случае является наиболее уязвимым звеном.

Во время отзыва лицензии у популярного сервиса электронных кошельков количество переводов на банковские карты подставных лиц (дропов) выросло на 50% относительно среднесуточного количества. Так в феврале этого года было зафиксировано две волны роста числа подобных операций, и в целом их количество было в три раза больше по сравнению с январем.

В этот же период примерно на 50% в объявлениях на теневых ресурсах увеличилась стоимость заказа банковских карт, оформленных на дропов. Если в 2023 г. стоимость карты, оформленной на подставное лицо, составляла около 20 тыс. руб., то в этом году она обойдется уже порядка 30 тыс. руб. Последнее время такие банковские карты массово регистрируются на приезжих из стран СНГ.

Масштабы серого рынка платежей шире, чем использование P2P-переводов с карты на карту. Часть схем сомнительных операций разработана специально под альтернативные платежные методы, в том числе, электронные кошельки. Популярный способ расчетов предоставляет пользователям и владельцам нелегальных сервисов больше возможностей для проведения транзакций, чем банковские карты. Учитывая тенденцию развития в электронной коммерции собственных электронных кошельков, увеличивается риск вовлечения новых платежных методов в серые схемы.

Операции Host-To-Host (H2H) содержат минимум информации об отправителе, только реквизит, и не имеют сессионных данных с устройства отправителя. Проверить легитимность подобной операции по реквизиту отправителя практически невозможно, а сервис финансовых услуг (мерчант) может быть заинтересован в мошенничестве или нарушении требований регулятора, то есть фактически выступать в роли кошелька для нелегального бизнеса.

Нелегальные платежи могут скрываться с помощью автоматических переадресаций с одного URL на другой, то есть редиректов, а также зеркал и хешированных доменов — это один и самых простых путей скрыть платежный трафик. Так развлекательный сайт в интернете может на самом деле оказаться платежной страницей, которая перенаправляет в электронный кошелек.

Поведенческий анализ позволяет системе Fraud Protection обнаружить мискодинг у расчетных каналов банков. Для проведения серых операций финансовые посредники закупают каналы с вполне легитимным номером классификации вида деятельности торговой точки (MCC, Merchant Category Code), например, открывают С2С канал под цветочный магазин или сервис приема чаевых. но на самом деле под ними также редиректы и иные методы сокрытия входящего трафика на платежные формы запрещенных сервисов. Так, в подобных каналах пользователи часто совершают платежи на сумму в 500, 1000, 2000 руб., которые часто указываются в быстрых кнопках пополнения депозита в сервисах с азартными играми, а также поток операций имеет характерный рост в вечернее время с пиком в 22:00–23:00 по пятницам и субботам.

«У нелегального бизнеса до сих есть много путей, как можно подставить банки перед регулятором и провести незаконную транзакцию, — сказала Татьяна Никулина, аналитик департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. — В противодействии незаконным операциям финансовым организациям помогут решения с анализом сессионных и поведенческих данных пользователей. Если говорить про переводы Host-To-Host, решением для банков являются инструменты национального антифрода, которые могут обрабатывать транзакции и оценивать как отправителя, так и получателя платежа в синхронном режиме».

Защититься от подобных операций банкам могут помочь антифрод-решения с анализом сессионных и поведенческих данных, а также новые технологии выявления подозрительной активности, способные анализировать как отправителя, так и получателя платежа.

Для оценки риска транзакции и проверки получателя (KYC, know your customer) модули решения F.A.C.C.T. Fraud Protection могут реализовать сбор и обмен как кросс-канальными сессионными данными, в том числе идентификаторов устройств, параметров сетевого подключения, индикаторов компрометации, так и обезличенных персональных и транзакционных данных в режиме реального времени.