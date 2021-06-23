«Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе

Специалисты компании «Синимекс» внедрили решение для интеграции учетных систем СИБУРа (SAP ERP, 1C) с расчетными системами Газпромбанка в рамках дистанционного банковского обслуживания с использованием технологии Host-to-Host и формата ISO20022.

Компания «Синимекс» приступила к реализации проекта в 2018 году. В настоящий момент в опытно-промышленную эксплуатацию сданы все фазы проекта, последняя третья фаза завершилась в декабре 2020 года.

Решение Host-to-Host предоставляет клиенту единую и гибко настраиваемую защищенную высокопроизводительную транспортную среду по обмену электронными документами. Архитектурная концепция и стек технологий, которые были заложены в основу реализации решения Нost-to-Нost, обеспечивают возможность масштабирования в разрезе отдельных функциональных компонент системы или процессов обработки документов.

«Ранее работа с банком велась через систему «Клиент-Банк», в которой внесение изменений и настройка под наши потребности представляли собой сложный процесс, а у СИБУРа была потребность в оптимизации трудозатрат на подготовку и отправку документов в банк», - комментирует Валерий Фролов, старший казначей, отдела методологии и управления платежами СИБУР.

Внедренное решение позволяет осуществлять: обмен документами с ERP-системами заказчика и с банком, создание документов в Host-to-Host и их хранение; простановку электронной подписи на документах, направляемых в банк, а также проверку электронной подписи на документах, полученных из банка; мониторинг и журналирование процессов обмена документами и прочих сопроводительных процессов; подключение новых банков, которые поддерживают работу по технологии Host-to-Host. Кроме того, решение Host-to-Host находится не только в плоскости рублевых платежей и выписок, но также включает в себя операции с валютными платежами, валютный контроль, отправку и получение документов свободного формата (ДСФ).

«В рамках проекта нужно было обеспечить максимально бесшовный переход на использование новой технологии Host-to-Host для учетных систем СИБУРа. Для этого внедряемое решение адаптировали для поддержки форматов и протоколов обмена, которые уже были реализованы в учетных системах SAP и 1C, чтобы минимизировать доработки в них. Также важно было обеспечить соответствие строгим требованиям к информационной безопасности при обмене документами с банком», - комментирует Ольга Махаёва, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».