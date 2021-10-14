В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения

Между НИТУ «МИСиС» и МТУСИ официально запустили квантовую сеть, которая масштабируется по мере появления новых участников. Ее могут бесплатно использовать не только государственные учреждения и компании-партнеры, ученые для исследований в области квантовых коммуникаций, но и студенты.



Первая открытая квантовая сеть

Между корпусами Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 13 октября 2021 г. была официально запущена первая в России межвузовская квантовая сеть с открытым доступом. Об этом сообщил МТУСИ.

Для кого проложили квантовую сеть

Квантовая сеть состоит из пяти узлов, имеет открытую архитектуру и масштабируется по мере появления новых участников. Вузы, государственные учреждения, научные организации, компании-партнеры получат бесплатный доступ к сети, также использовать сеть смогут студенты. Первыми проектами, по словам директора Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» на базе МИСиС Юрия Курочкина, могут стать разработки в области киберфизических систем и цифровой подписи, цитирует его ТАСС.



Проект создания открытой квантовой сети реализуют участники Центра компетенций «Национальной технологической инициативы» (НТИ) «Квантовые коммуникации», созданного на базе МИСиС, МТУСИ, «Курэйта», «Кода безопасности».

Между корпусами МИСиС и МТУСИ была официально запущена первая в России межвузовская квантовая сеть с открытым доступом

«Для нас как для ведущего отраслевого университета очень важно, что российские ученые получают возможность проводить свои исследования в области квантовых коммуникаций на реальной оптической сети. Для операторов связи и производителей телекоммуникационного оборудования с элементами квантовых технологий появляется уникальная возможность тестировать свое оборудование на реальной сети, а не только в лабораторных условиях», — передает слова ректора МТУСИ Сергея Ерохина ТАСС.

Защищенные каналы для передачи данных

Квантовые сети базируются на оптоволоконных кабелях. Основная функция квантовых коммуникаций состоит в обеспечении защищенных каналов для быстрой и безопасной передачи данных на большие расстояния. Главным достоинством таких сетей считается невозможность несанкционированного доступа к данным.

Данные внутри квантовой коммуникации шифруются алгоритмом квантового распределения ключей: создаются два произвольных ключа для «источника» и «приемника» информации, этот ключ необходим для шифровки и дешифровки информации. Носители данных в кабельной сети — фотоны. Попытка доступа к информации в сети без ключа вызовет искажение данных, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без внесения в него изменений. Этот принцип лежит в основе квантовой криптографии.

Перспективное направление

Разработчики считают, что сегодня технологии квантовых коммуникаций разработаны до стадии практического использования. Тестирование квантовой коммуникации между МИСиС и МТУСИ началось еще в августе 2021 г. Для создания прикладного софта необходима реальная инфраструктура для тестирования, отладки и демонстрации потребителям, подчеркивали разработчики.

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В июне 2021 г. CNews сообщал о начале работы первой в России линии квантовой связи, она соединила Москву и Санкт-Петербург. Магистральный канал протяженностью 700 км является самым крупным в Европе и вторым по величине в мире. Строительство линии вели РЖД на базе собственных оптоволоконных сетей. Помощь компании оказывали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), а также компании «Специальный технологический центр», «Смартс-кванттелеком», «Амикон».

По словам российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до 2024 г. протяженность квантовых сетей в России увеличится до 7000 км. Размер вложений в них к 2024 г. составит более 19 млрд руб.