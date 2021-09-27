Разделы

Ипанов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


Промышленные роботы 2021 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Дмитрий Ипанов, «Вектор Групп» -

Рынок промышленных роботов в России растет из-за массовой автоматизации

 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ипанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 36 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 1
McKinsey & Company Int 257 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Цифра ГК 2513 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia 6 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
ОМЗИТ - Омский завод инновационных технологий - Lavart - Лаварт 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 176 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 234 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3448 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 1
Depositphotos - фотобанк 409 2
Microsoft Windows 2000 8664 1
Капишников Дмитрий 8 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 1
Зотова Юлия 4 1
Смоленцев Петр 2 1
Аксенов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Европа 24508 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Дания - Королевство 1314 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1890 1
Индия - Bharat 5607 1
Европа Восточная 3115 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Канада 4953 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Индонезия - Республика 991 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 1
Малайзия 885 1
Румыния 740 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Филиппины - Республика 576 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Катар 172 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 700 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Английский язык 6820 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
