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Промышленная робототехника КУКА Роботикс Рус KUKA Россия KUKA Russia

Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 91 914 168 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 91 914 168 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 48 572 076 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2026 Почти треть российских компаний тестируют промышленных роботов с применением ИИ 1
27.09.2021 Дмитрий Ипанов, «Вектор Групп» -

Рынок промышленных роботов в России растет из-за массовой автоматизации

 1
25.12.2020 «Сбер» и Kuka презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции 1
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов 1
21.12.2020 «Сбер» и Kuka объявили о стратегическом партнерстве для создания передовых робототехнических решений 1
05.03.2020 Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Промышленная робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 42 4
ПроСофт - ProSoft 82 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
IPC2U 15 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Iconics 14 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
SoftLink - СофтЛинк 3 1
Техника-сервис НПО 2 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 19 1
Softline - Софтлайн 3825 1
Pepperl+Fuchs SE - P+F 3 1
ПЛКСистемы 15 1
nVent - Schroff GmbH 11 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 29 1
McKinsey & Company Int 299 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Экспотроника ВК 40 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7640 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 4
Встраиваемые системы - Embedded system 107 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12412 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13057 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1666 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10087 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 626 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4504 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3472 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Капишников Дмитрий 8 4
Кузнецов Станислав 163 2
Лачков Евгений 40 1
Селиванов Роман 5 1
Ипанов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 6
Германия - Федеративная Республика 13314 2
Южная Корея - Республика 7125 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 2
Япония 13867 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Китай - Тайвань 4293 1
Сингапур - Республика 1971 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48216 1
Европа 25041 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11015 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1097 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 1
Английский язык 7089 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1277 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2596 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1591 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3082 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1509 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10593 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3173 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 772 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 125 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 119 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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