«Сбер» и Kuka презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции

Kuka и «Лаборатория робототехники «Сбера» презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции. Специалисты «Сбера» описали принципы и подходы к измерению эффективности применения автономных робототехнических систем по сравнению с ручным трудом человека. Представители Kuka проанализировали предложенную методику и оценили ее применимость в отношении текущих и будущих проектов автоматизации с использованием систем автономного управления с оборудованием Kuka.

«Мы стараемся переложить свой накопленный опыт и знания в создание удобных инструментов развития различных отраслей экономики. Внедряемые нами методики помогут нашим партнерам и клиентам избежать ошибок и принять взвешенное решение при переходе на современные цифровые технологии», – сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Стандарты в области роботизации существуют уже давно, но с развитием вычислительных средств роботы приобретают все большую автономность, это заставляет задуматься и взглянуть по-новому на задачи автоматизации. Там, где раньше ручной труд применялся за неимением альтернатив, все чаще стало допустимо внедрение современных роботов.

«Такой бенчмарк будет полезен для проведения диагностики бизнес-кейсов. Его по достоинству оценят представители отрасли и системные интеграторы, занимающиеся строительством роботизированных производств. Он позволит быстрее определять стандартные условия, при которых выгоднее переходить на роботизацию, а нам, как производителям оборудования, — точнее понимать запросы наших клиентов», – сказал Дмитрий Капишников, генеральный директор «Kuka Россия».

Ранее «Лаборатория робототехники «Сбера» и Kuka подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения компании планируют создавать совместные робототехнические решения для различных производственных направлений.