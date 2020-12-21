«Сбер» и Kuka объявили о стратегическом партнерстве для создания передовых робототехнических решений

Лаборатория робототехники Сбербанка и Kuka подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Для «Сбера» робототехника является одним из приоритетных исследовательских направлений. Опыт Kuka в сфере роботизации планируется использовать в создании технологических решений для различных производственных направлений.

Компания Kuka и лаборатория робототехники Сбербанка договорились о совместной разработке и внедрении продукции и технологий сторонним заказчикам с целью взаимного роста. Соглашение подразумевает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Технологии Kuka помогут банку создавать передовые робототехнические решения, способные повысить производительность и качество выпускаемой продукции, а также устойчивость производственных процессов на предприятиях из различных индустрий промышленности. В рамках сотрудничества будут проведены совместные обучающие сессии, включая обучение для представителей заказчиков, и обеспечена сервисная поддержка внедряемых робототехнических решений.

С 2017 г. лаборатория робототехники Сбербанка занимается разработкой и внедрением интеллектуальных автоматизированных решений в процессы банка. На сегодняшний день один из фокусов лаборатории — коллаборативная робототехника. Kuka предлагает собственную экспертизу по развитию взаимодействия робота и человека (HRC). С недавнего времени производитель робототехники начал проводить крупные фундаментальные исследования, подчеркивающие психосоциальные аспекты такого взаимодействия.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сотрудничество «Сбера» с ведущими мировыми индустриальными партнерами создает уникальную среду для создания технологий, которые могут изменить наш привычный образ жизни, сделать его комфортнее и безопаснее. Мы будем и дальше работать над созданием продуктов и услуг, имеющих самое высокое качество и надежность, тем самым укрепляя роль «Сбера» как ведущего научно-практического центра не только на территории России, но и на глобальном рынке».

Дмитрий Капишников, генеральный директор «Kuka Россия», сказал: «Мы гордимся сотрудничеством с лидером российской банковской отрасли и при этом флагманом отечественной цифровизации. Сбербанк нельзя назвать новым игроком в отрасли робототехники, ежегодно компания презентовала собственные уникальные проекты и аналитические исследования мирового и российского рынка робототехники. Сотрудничество лидеров своих областей обеспечит успешную реализацию совместных проектов и проложит новую дорогу на пути развития рынка робототехники в России».