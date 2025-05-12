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IPC2U



12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 1
28.11.2019 В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech 1
30.09.2019 Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации 1
20.11.2018 Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз 1
18.09.2017 Импортозамещение в действии: Moxa расширяет присутствие в России 1
05.02.2014 В Москве состоится конференция «Встраиваемые технологии 2014. Современные программные и аппаратные решения» 1
20.05.2013 22 мая в Москве начнет работу международная выставка «Электроника-Транспорт 2013» 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
03.06.2008 Разработка Adlink позволяет добавить 4 слота PCI в компьютер 1
10.05.2007 15 мая откроется «ПТА — Санкт-Петербург 2007» 1
23.04.2007 15 мая откроется "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1
09.04.2007 15 мая начнется выставка "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1
25.07.2002 Интернет-магазин IPC2U.ru предоставит 3% скидки на все товары 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

IPC2U и организации, системы, технологии, персоны:

Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 7
ПроСофт - ProSoft 78 7
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 5
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 5
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Синетик 4 3
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Microsoft Corporation 24814 2
HP Inc. 5715 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
РТСофт - RTSoft 91 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 2
ЭлеСи - eelesy 13 2
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 11 2
GE Fanuc - Фанук 40 2
Iconics 14 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1276 1
Oracle Corporation 6754 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Nvidia Corp 3558 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Tonk - Тонк ГК 50 1
Сенсорные Системы 67 1
Moxa - Моха 34 1
Ниеншанц 122 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
ИКОС 47 1
Экспотроника ВК 40 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1225 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 1
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2220 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
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Nuvia Phoenix 141 3
Microsoft Windows Embedded 198 2
Microsoft Windows 15870 2
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 32 1
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Диканев Иван 1 1
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 395 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 86 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
Advantech Industrial-IoT 2 1
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