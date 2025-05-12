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IPC2U
IPC2U и организации, системы, технологии, персоны:
|Экспотроника ВК 40 5
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
|МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
|Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
|Даренский Дмитрий 16 1
|Шестырев Владимир 1 1
|Алешина Ольга 1 1
|Диканев Иван 1 1
|Нигматулин Артур 1 1
|Дробышевский Валерий 13 1
|Марченко Остап 1 1
|Анохин Николай 1 1
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