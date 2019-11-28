В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech

Advantech объявила о том, что в конференции Advantech Industrial-IoT, которая пройдет 5-7 декабря 2019 г. в Тайбэе (Тайвань), примут участие около 300 партнеров из 40 стран мира. Россию на мероприятии представят такие компании как Prosoft, IPC2U, Corson.

Интерес российских ИТ-компаний к ежегодной партнерской конференции ведущего мирового поставщика продуктов и решений для промышленного интернета вещей обусловлен трендом развития Advantech — «be local». В рамках этого направления компания планирует масштабно инвестировать в локальное производство, техническое обслуживание и развитие на территории России.

Тема ближайшей конференции так же актуальна сегодня в России, как и во всем мире, — «Стимулирование цифровой трансформации в промышленных секторах интернета вещей». Основные секции мероприятия будут посвящены обеспечению роста в таких ключевых областях, как Industry 4.0, Smart Cities, AI и Cloud IoT.

Участникам будут представлены возможности для дальнейшего повышения показателей бизнеса и укрепления позиций на мировом рынке IIoT. В частности, эксперты Advantech расскажут об инструментах разработки на трехлетнем горизонте планирования промышленных стратегий IoT, включая промышленные приложения и решения Edge, стратегии использования SRP, обновления технологий edge-to-cloud 5C (cloud, compute, control, connectivity, collect), бизнес-сети, ЭКО-партнерства и развитие лидерства в бизнесе.

В рамках мероприятия будут представлены более 40 стендов с решениями, часть из которых созданы совместно с партнерами в рамках стратегии совместного создания решений для промышленного интернета вещей. Топ-менеджеры Advantech убеждены, что сотрудничество имеет важное значение для процветания в эпоху ИИ и Интернета вещей и, прежде всего, полезно для компаний, которым предстоит разработка инновационных стратегий роста на ближайшие три года.