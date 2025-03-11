Российский бизнес увеличил объемы закупок через цифровые платформы

По итогам 2024 г. российский рынок электронных торгов показал уверенный рост. На цифровой платформе для закупок коммерческого сектора B2B-Center, входящей в группу ИТ-компаний наряду с «РТС-тендер» и ОТС, в 2024 г. прошло более 240 тыс. процедур на сумму свыше семи трлн руб. Объем торгов увеличился на 33,5%, число процедур выросло на 6,3%. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

За год общее число пользователей площадки увеличилось на 14,2%. Среди наиболее активных новых закупщиков – предприятия агропромышленного комплекса, горной добычи и металлургии, транспортной и строительной отрасли, машиностроения, ретейла и химической промышленности.

Самыми популярными закупаемыми категориями стали строительные услуги и товары, металлопродукция и электрооборудование, складская техника и оборудование.

«Мы отмечаем постоянный рост числа и объемов процедур на B2B-Center. Результаты компаний из различных отраслей подтверждают, что электронные платформы позволяют увеличить прозрачность закупок и повысить эффективность бизнеса. Наряду с ЭТП вырос интерес к сквозной автоматизации закупочного процесса, а также к быстрым закупкам простых и недорогих товаров без тендеров. По нашему опыту, внедряя такие продукты как B2B Altis и корпоративные интернет-магазины (КИМ), наши клиенты отмечают рост операционных показателей компании в среднем на 20-30%, – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center. – В частности, снижение цен закупаемой продукции, сокращение сроков поставок, оптимизацию складских запасов и т.п.»

Закупки оборудования. Доля процедур выросла до 18,6% от общего числа торгов на B2B-Center (17% в 2023 г.). Самые востребованные позиции закупаемых товаров – складская техника, запчасти и оборудование. Чаще всего их приобретали металлургические, золото- и горнодобывающие компании. Высокий спрос отмечается также на горно-шахтное оборудование и сельскохозяйственную технику.

Строительные услуги и товары. Доля закупок осталась на уровне предыдущего года – 13%. Наибольшим спросом пользовались услуги по проектированию и выполнению строительных работ, основными закупщиками которых стали девелоперы и крупные строительные холдинги. Второе место по объему закупок заняли агрохолдинги и компании пищевой промышленности.

Металлургия. Доля закупок продукции металлургического комплекса также не изменилась – 11,5%. Почти треть процедур пришлась на прокат черных металлов, ферросплавов и метизов. Основные потребители этой продукции – металлургические предприятия. Еще треть процедур – на закупку труб и трубопроводной арматуры, где организаторами были металлургические, химические и энергетические компании. В число активных закупщиков металлопродукции (арматура, металлоконструкции, инструменты) помимо предприятий металлургии вошли производители строительных товаров, производители резинотехнических изделий, химические и машиностроительные компании.

Электрооборудование. Закупки электрооборудования выросли с 10% до 11,4%. Четверть процедур в этом сегменте составили кабели и электротехническая продукция, востребованные во всех компаниях независимо от отраслевой принадлежности. Процедуры на закупку насосов проводили в первую очередь предприятия металлургии и пищевой промышленности. В закупках оборудования вентиляции, отопления и кондиционирования лидировали агропромышленные холдинги и ретейлеры.