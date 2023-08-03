На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей

На территории площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» размещена тестовая электрозарядная станция столичного производства, которая будет обслуживать не только транспорт сотрудников, но и электромобили жителей и гостей столицы. Это третья станция на территории ОЭЗ – две уже установлены на площадке «Алабушево». Планируется, что к сентябрю 2023 г. их сеть появится на трех площадках ОЭЗ Москвы. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Первая электрозарядная станция производства столичной компании Engy была установлена на площадке «Печатники». Она расположилась вблизи транспортной развязки Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта. Устройство мощностью 120 кВт относится к быстрым зарядным станциям постоянного тока (DC) и обеспечивает быстрое и качественное насыщение энергией аккумуляторной батареи. Такие электростанции устанавливаются в местах с высоким автомобильным трафиком, когда необходимо в пределах часа успеть зарядить транспортное средство.

«Зарядная станция Engy Energy 120 кВт – на 100% отечественная разработка. Помимо уникального дизайна и модульной конструкции, устройство обладает системой подвесов зарядных кабелей, что гарантирует опрятный внешний вид и предотвращает контакт кабеля с дорожным покрытием. Это обеспечивает удобство процесса зарядки и соответствует всем необходимым российским и международным отраслевым стандартам. Также предусмотрены дополнительные меры безопасности, например в устройство встроена система пожаротушения и защита от поражения электрическим током. Развитие электроинфраструктуры ОЭЗ «Технополис Москва» будет продолжаться – к сентябрю планируется установить еще 18 электрозарядных станций производителя на территории трех площадок – «Печатники», «Руднево» и «Алабушево», – сказалГеннадий Дегтев.

Установленная на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» электрозарядная станция Engy Energy оснащена тремя быстрыми (DC) коннекторами CCS2, GB/T, CHAdeMO и дополнительным разъемом медленной зарядки (AC) Type2 на 22 кВт. Ей можно заряжать большинство моделей современных электромобилей.

Устройством удобно пользоваться в темное время суток благодаря светодиодной подсветке боковых панелей в фирменном красно-белом цвете ОЭЗ «Технополис Москва», а также индивидуальной цветовой индикации статуса каждого зарядного разъема и яркого освещения парковочного пространства.

«Компания Engy преимущественно специализируется на выпуске элетрозарядных станций, является производством полного цикла и оказывает услуги сервисного сопровождения во всех регионах страны. Штатные специалисты нашего предприятия сами разрабатывают программное обеспечение, проектируют микроконтроллеры, электронику и металлоконструкции различной сложности. Сегодня продуктовая линейка компании насчитывает 11 зарядных станций собственной разработки в высокой степени локализации. Ежемесячно производственные мощности позволяют выпускать 200 быстрых и более 1,1 тыс. медленных зарядных станций. Сегодня в России и странах СНГ работает более 30 тыс. единиц наших устройств. Продукция может быть органично интегрирована в любую инфраструктуру, в том числе ОЭЗ «Технополис Москва» и ее резидентов», – сказал генеральный директор компании Олег Синюхин.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» – это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.