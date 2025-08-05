СТП-Сарос Свето-техническое производство Сарос

Свето-техническое производство Сарос – многопрофильный торгово-производственный холдинг российского рынка светотехнического оборудования для наружного и внутреннего освещения. С 1992 года компания занимается поставками импортного электроосветительного оборудования европейских производителей (LUG, Fosnova, Philips, Ivela и др.). Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, а также в Нарве (Эстония). Два завода с глубоким циклом переработки материала находятся в Санкт-Петербурге и в Долгопрудном. Там серийно выпускаются опоры освещения, светильники, прожекторы, торшеры; по индивидуальным заказам производятся системы освещения, в том числе – для уникальных условий эксплуатации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 5 дел, на cумму 3 341 826 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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