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СТП-Сарос Свето-техническое производство Сарос


Свето-техническое производство Сарос – многопрофильный торгово-производственный холдинг российского рынка светотехнического оборудования для наружного и внутреннего освещения. С 1992 года компания занимается поставками импортного электроосветительного оборудования  европейских производителей (LUG, Fosnova, Philips, Ivela и др.). Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, а также в Нарве (Эстония). Два завода с глубоким циклом переработки материала находятся в Санкт-Петербурге и в Долгопрудном. Там серийно выпускаются опоры освещения, светильники, прожекторы, торшеры; по индивидуальным заказам производятся системы освещения, в том числе – для уникальных условий эксплуатации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 3 341 826 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 3 341 826 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 3 341 826 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

СТП-Сарос и организации, системы, технологии, персоны:

ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7020 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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