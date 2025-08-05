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СТП-Сарос Свето-техническое производство Сарос
Свето-техническое производство Сарос – многопрофильный торгово-производственный холдинг российского рынка светотехнического оборудования для наружного и внутреннего освещения. С 1992 года компания занимается поставками импортного электроосветительного оборудования европейских производителей (LUG, Fosnova, Philips, Ivela и др.). Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, а также в Нарве (Эстония). Два завода с глубоким циклом переработки материала находятся в Санкт-Петербурге и в Долгопрудном. Там серийно выпускаются опоры освещения, светильники, прожекторы, торшеры; по индивидуальным заказам производятся системы освещения, в том числе – для уникальных условий эксплуатации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 3 341 826 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|«СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 2
СТП-Сарос и организации, системы, технологии, персоны:
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