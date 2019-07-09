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Stellantis PSA Groupe

Stellantis PSA Groupe

Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA»), 19 января 2021 года. Stellantis один из мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников.  Группа Stellantis располагает портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. В России Группа Stellantis  представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).

СОБЫТИЯ

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09.07.2019 Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes 1
05.07.2019 Groupe PSA в России доверила IBS сопровождение SAP-решений 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Stellantis PSA Groupe и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 2
Oracle Corporation 7074 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Autodesk 639 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Dassault Systemes 235 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Huawei Cloud 84 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Нестеренко Евгений 3 1
Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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