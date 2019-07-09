Stellantis PSA Groupe

Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA»), 19 января 2021 года. Stellantis один из мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников. Группа Stellantis располагает портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. В России Группа Stellantis представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).