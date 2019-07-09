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Stellantis PSA Groupe
Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA»), 19 января 2021 года. Stellantis один из мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников. Группа Stellantis располагает портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. В России Группа Stellantis представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).
СОБЫТИЯ
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|09.07.2019
|Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes 1
|05.07.2019
|Groupe PSA в России доверила IBS сопровождение SAP-решений 2
Stellantis PSA Groupe и организации, системы, технологии, персоны:
|Stellantis PSA - Opel 34 1
|Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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