«Рикитлаб» запустила сервисное решение для систем маркировки на высокоскоростных производствах

Российская ИТ-компания «Рикитлаб» запустила комплексную модель сопровождения систем маркировки и прослеживаемости (Track & Trace). Новый сервис предназначен для отраслей с непрерывным производственным циклом и обязательной маркировкой товаров, включая пищевую, фармацевтическую, табачную и алкогольную промышленность. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Комплекс ИТ-систем Track & Trace отвечает за маркировку, агрегацию и передачу данных на каждом этапе движения продукции — от производства до реализации. Информация передается в национальную систему «Честный знак» и используется для подтверждения подлинности товаров, контроля поставок и соблюдения законодательства. В условиях поточного производства любые сбои в работе систем могут повлиять на стабильность технологического процесса и повлечь значительные финансовые потери.

«Рикитлаб» предлагает сервисное решение для сопровождения систем Track & Trace с гарантированным уровнем качества выше 99,5% по SLA. Модель включает круглосуточное присутствие онсайт-команды на производственной площадке и удаленное администрирование серверной инфраструктуры, баз данных и интеграционных сервисов. Специалисты также адаптируют системы под изменения в законодательстве, развивают функционал в соответствии с бизнес-требованиями и обеспечивают поддержку интеграции с ERP, WMS, MES и другими производственными и бизнес-системами.

Комплексная модель сопровождения уже доказала эффективность в условиях высокоскоростного производства. В рамках одного из проектов «Рикитлаб» достигнут уровень качества SLA 99,8%, реализовано свыше 100 обновлений и изменений, включая миграцию на локальные системы маркировки.

«Track & Trace — это не просто программа, а многосоставная инфраструктура: от специализированных серверов и программного обеспечения до оборудования на производственной площадке. Ее стабильная работа — критически важное условие для бесперебойного выпуска продукции. Мы стандартизировали свой опыт и теперь предлагаем готовое сервисное решение для компаний, которым важны надежность, скорость реагирования и адаптивность к новым регуляторным требованиям», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

«Рикитлаб» наращивает экспертизу в области внедрения, сопровождения и развития систем Track & Trace более десяти лет. В портфеле компании — работа с решениями INEXTO (включая GATE, LIZ, Inexpress, Inexpack, Vault, iTrack Lite), а также с платформами DELMIA Apriso и SAP. Специалисты «Рикитлаб» осуществляют интеграцию Track & Trace с «1С ERP», «1С WMS», Axelot и другими промышленными ИТ-системами, а также обеспечивают подключение к системе «Честный знак» через True API и другие интеграционные интерфейсы. Услуги компании ориентированы на отрасли с высокоскоростным выпуском продукции и расширенной географией поставок — от локальных фабрик до транснациональных цепочек в России, СНГ и ЕАЭС.