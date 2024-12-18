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Индексная книга (каталог) CNews*
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Железнов Николай



18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
20.11.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Железнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

DZ Systems - ДЗ Системс 15 3
Росплатформа - Р-Платформа 83 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
8213 1
Ростех - Азимут 65 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
РЖД Логистика 18 1
Газпром нефть 618 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Почта России ПАО 2112 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 30 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Арьергард ПАК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Члек Сергей 25 3
Завалишин Дмитрий 20 3
Евсеев Артем 14 3
Карасев Антон 19 2
Скида Максим 8 2
Яценко Вадим 56 2
Нерадовский Константин 18 1
Рютина Наталья 4 1
Анасенко Ирина 10 1
Полозов-Яблонский Андрей 10 1
Строгий Максим 9 1
Ильин Дмитрий 24 1
Думин Антон 11 1
Зуев Александр 4 1
Яценко Виктор 21 1
Алифанов Кирилл 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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