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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Скида Максим



28.12.2024 CNews Analytics впервые опубликовал карту рынка и рейтинг крупнейших поставщиков российских ПАК 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
02.12.2024 Российские ПАК Helius — ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
02.04.2012 Пример построения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и бизнес-систем 1
18.03.2010 Forefront Identity Manager 2010 и U-Prove: новые решения по управлению идентификацией от Microsoft 1
29.05.2008 Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы 1
15.05.2008 Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Скида Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
8213 2
Aladdin Software Security R.D. 116 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Код Безопасности 616 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 61 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
Aladdin Secret Disk 85 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 2
Linux OS 9937 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
1С:Дистрибьюция 35 1
Aladdin eToken PKI Client 11 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Арьергард ПАК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Железнов Николай 3 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Яценко Вадим 56 2
Новиков Сергей 45 1
Новицкий Сергей 25 1
Евсеев Артем 14 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Германия - Берлин 715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Интернет-кафе 309 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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