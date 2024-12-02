Российские ПАК Helius — ключевые элементы современной ИТ-инфраструктуры

Максим Скида, ведущий менеджер по продуктам компании «Гравитон», на конференции «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» расскажет о доступных сейчас средствах для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

Российские компании в развитии своих ИТ-ландшафтов сталкиваются с рядом трудностей. В частности, чтобы переходить на российские решения требуется экспертиза в подборе аппаратных и программных продуктов. При этом эти продукты должны обеспечивать не только необходимую функциональность, но и быть полностью совместимы и подтверждать экономическую эффективность. Эти задачи успешно решают ПАКи.

Максим Скида представит линейку ПАКов, разработанную компанией «Гравитон», которая позволяет снизить издержки при создании или модернизации ИТ-инфраструктуры. В состав линейки входят два программно-аппаратных комплекса: гиперконвергентная платформа серверной виртуализации Helius и система хранения данных «Helius.КУБ». Эти ИТ-решения, как правило, используют заказчики, которые создают ИТ-инфраструктуру с нуля и хотят быстрее ее запустить.

В своем выступлении эксперт также поделится результатами внедрения ПАКов от компании «Гравитон» и экономикой проектов. Как показывает практика затраты при построении ИТ-инфраструктуры на основе ПАКов как минимум в 2 раза меньше по сравнению с созданием ИТ-инфраструктуры классической архитектуры.