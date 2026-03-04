Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесникова Елена
|04.03.2026
|Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер 1
|01.03.2018
|Банк «Открытие» автоматизировал открытие счетов для юридических лиц 1
