«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

«Яндекс» купил миноритарную долю в компании, предоставляющей медицинские услуги онлайн. Свой телемедицинский сервис «Яндекс Здоровье» ИТ-гигант продал год назад.



Приобретение миноритарной доли

«Яндекс» купил 9,33% в телемедицинском сервисе «Диагностика на дому» (DND), выяснил «Интерфакс». Сумма сделки не разглашается.

Приобретателем доли, по данным ЕГРЮЛ, стало ООО «Технояк». Это нынешнее российское юрлицо «Яндекса», «дочка» МКПАО «Яндекс». Основным владельцем (76,68%) ООО «ДНД» остался его сооснователь и CEO Илья Поз.

DND использует ИИ-решения, предоставляет удаленные медицинский консультации без необходимости ехать к врачу. Решение позволяют пользователям онлайн диагностировать и исследовать органы дыхания и ЛОР-органы.

Телемедицина в «Яндексе»

Сделка отвечает задачам фонда технологических инициатив Yet Another Tech Fund, одно из направлений работы которого — развитие ИИ в медицине, прокомментировали представители «Яндекса». В 2025 г. фонд планировал инвестировать 330 млн руб.

freepik «Яндекс» инвестировал в телемедицинский сервис

«Мы видим потенциал в проектах на стыке разных отраслей, включая медицину, и изучаем возможности для поддержки подобных технологических решений», — сказали в «Яндексе».

Собственный телемедицинский сервис «Яндекс Здоровье» ИТ-гигант продал компании Genotek. Об этом СNews сообщил в сентябре 2024 г.

«Яндекс» тогда объяснил свое решение тем, что направление телемедицины было для него экспериментальным, писал Forbes.

К Genotek перешло мобильное приложение, веб-интерфейс, право использовать товарный знак «Яндекс Здоровья» в течение 18 месяцев, покупатель получил всю команду вместе с руководителем.

Спрос на онлайн-медицину

Спрос на телемедицину начал расти с 2020 г., когда из-за пандемии были введены ограничения на посещение медицинских учреждений и требования соблюдать социальную дистанцию. Пациенты поняли, что первичную помощь и квалифицированное мнение врача, особенно при несложных заболеваниях, можно получить онлайн, без ожидания в очереди в регистратуру и к кабинету врача, без необходимости ехать в поликлинику.

Выручка провайдеров в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла в четыре раза. Далее рынок показал динамику плюс 56% и плюс 41%. Самую большую выручку в 2022 г. с большим отрывом от конкурентов получил сервис «СберЗдоровье» — 3,83 млрд руб.

По итогам 2023 г. мобильный оператор Tele2 зафиксировал рост интереса к услугам телемедицины на 32%. Среднее значение месячной аудитории в 2023 г. оказалось на 41% выше аналогичного показателя в 2022 г.