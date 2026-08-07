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Теамо Teamo
Teamo - сайт знакомств рунета, разработавший технологию психологического тестирования, которая лежит в основе алгоритма поиска пар . Система совместимости Teamo основана на 17 характеристиках личности, формирующих психологический портрет и дающих наиболее представление о пользователе. Метод основан на мировом опыте интернет-знакомств, благодаря которым были созданы тысячи семей. Теамо развивает сервис на нескольких платформах и ведет разработки в области машинного обучения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Теамо и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
|Гришачева Анна 1 1
|Китов Павел 1 1
|Делицын Леонид 137 1
|Бурин Андрей 17 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Бронецкий Андрей 21 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Бурмистров Михаил 45 1
|Бойко Юрий 12 1
|Костров Алексей 8 1
|Булавинов Дмитрий 3 1
|Антипов Андрей 3 1
|Лаврентьев Сергей 9 1
|Смирнов Антон 11 1
|Полякова Ирина 35 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Рен ТВ - телеканал 82 1
|Известия ИД 770 1
|INFOLine-Аналитика 78 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
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