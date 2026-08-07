Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Теамо Teamo

Teamo - сайт знакомств рунета, разработавший технологию психологического тестирования, которая лежит в основе алгоритма поиска пар . Система совместимости Teamo основана на 17 характеристиках личности, формирующих психологический портрет и дающих наиболее представление о пользователе. Метод основан на мировом опыте интернет-знакомств, благодаря которым были созданы тысячи семей. Теамо развивает сервис на нескольких платформах и ведет разработки в области машинного обучения.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2026 «МегаФон»: новгородцы все чаще ищут любовь онлайн 1
17.07.2024 В России создают сервис знакомств с проверкой долгов и алиментов 1
02.07.2024 «МегаФон»: москвичи возглавили рейтинг любителей онлайн-знакомств 1
02.07.2024 «МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
30.06.2023 После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака 2
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
16.08.2013 Японский венчурный фонд UMJ Russia стал резидентом IPOboard 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
24.01.2013 «Мамба» продала проект «Мон Амур» 2
07.06.2012 Портал для врачей «МирВрача» привлек $1,4 млн инвестиций 1
01.03.2012 Сервис знакомств Teamo.ru привлек инвестиции от японского фонда 2
17.05.2011 Fast Lane Ventures профинансировал новый поисковик по авиабилетам Jizo.ru 1
25.01.2011 В Рунете запустили сервис поиска невест и женихов 2

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Теамо и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
Altair Engineering 33 1
РБК - Медиамир 53 1
Quintura Search 34 1
Fastlane Ventures 35 3
Shopping Live - Директ Трейд 9 2
Sapato.ru 21 2
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
TMT Investments 115 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
AltaIR Capital 14 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 104 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 8
Badoo - Социальная сеть 46 5
РБК - LovePlanet 36 4
Waplog 2 2
Nekto 2 2
Apple iOS 8583 2
Tinder 52 2
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 37 2
Sunlight Play 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
ByteDance - TikTok 355 1
Google Android 15243 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
LinguaLeo 29 1
Meta - Facebook - Instagram Reels - Instagram Stories 20 1
FreePik 1841 1
Neuralab Tech Solutions - Twinby 10 1
Гришачева Анна 1 1
Китов Павел 1 1
Делицын Леонид 137 1
Бурин Андрей 17 1
Хабаров Сергей 2 1
Рябенький Игорь 17 1
Бронецкий Андрей 21 1
Сергеев Ярослав 4 1
Бурмистров Михаил 45 1
Бойко Юрий 12 1
Костров Алексей 8 1
Булавинов Дмитрий 3 1
Антипов Андрей 3 1
Лаврентьев Сергей 9 1
Смирнов Антон 11 1
Полякова Ирина 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ДФО - Амурская область 954 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Известия ИД 770 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
BPS - British Psychological Society - Британское психологическое общество - Британское Общество Психологов 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще