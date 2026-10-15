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Бойко Юрий

СОБЫТИЯ


15.10.2026 Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей 1
16.05.2024 Более 50% российских школьников пользуются услугами репетиторов 1
29.01.2024 В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году 1
27.05.2013 Юрий Бойко назначен гендиректором «Петер-Сервис Украина» 1
12.07.2012 Сервис краткосрочной аренды Renthome.ru получил $1 млн инвестиций 1
01.03.2012 Сервис знакомств Teamo.ru привлек инвестиции от японского фонда 1
12.01.2011 CNews TV. Юрий Бойко: органы госвласти будут двигаться в сторону СПО 1
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы 1
19.04.2010 Бизнес- завтрак с ДатаЛайн «Резервная площадка малой кровью» 1
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы». 1
09.10.2006 Состоялся пуск первого гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 1
09.10.2006 Состоялся пуск первого гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бойко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Gemini Systems 11 4
IBM - International Business Machines Corp 9719 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 3
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
Ovision - Овижн 54 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
Киевстар - Kyivstar 575 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Beorg - Биорг 135 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 2
Fastlane Ventures 35 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 123 1
Рапид Био 102 1
TMT Investments 117 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3470 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5480 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 776 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13046 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2864 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27050 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2329 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8789 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 402 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7876 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1754 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6875 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7351 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7495 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3401 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13831 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 479 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 3
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 23 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 3
IBM OmniFind 13 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 1
FreePik 1893 1
СКБ Контур - Контур.Класс 4 1
Теамо - Teamo 18 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
Демин Василий 13 3
Рабчук Михаил 3 3
Прохоров Дмитрий 6 3
Соколов Алексей 137 3
Недашковский Юрий 4 2
Шакин Евгений 2 2
Баткина Ирина 2 2
Янукович Виктор 57 2
Самойлов Юрий 75 1
Серова Елена 321 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 168851 6
Земля - планета Солнечной системы 10921 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4950 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2108 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1032 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2422 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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