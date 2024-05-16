Более 50% российских школьников пользуются услугами репетиторов

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник «Сколково») провела исследование о репетиторстве в школьном обучении, в котором приняли участие больше 21 тыс. учителей, учеников и родителей. Оказалось, свыше 50% школьников пользуются услугами репетиторов. Об этом сообщили сами ученики и их родители — причем больше 51% из них убеждены, что школьной программы недостаточно для успешной учебы. Примечательно, что с такой позицией согласны и педагоги — 67% считают репетиторство необходимым, а 37% сами проводят дополнительные занятия в свободное время. Об этом CNews сообщили представители «Дневник.ру».

Самые популярные аргументы респондентов связаны с тем, что все дети очень разные, а обеспечить индивидуальный подход школа не может. Особенно когда переполнены классы и не хватает часов на изучение некоторых предметов и тем. Участники опроса также отметили несовершенство школьной программы, которая часто расходится с контрольно-измерительными материалами, и сложность экзаменов. В среднем 37% опрошенных оценили уровень школьной программы на три балла из 5, 30% на 4 балла, максимальную оценку дали всего 14%.

Юрий Бойко, директор по развитию «Дневник.ру»: «Педагоги также посетовали на большое количество внеурочной деятельности, отвлекающей учеников и учителей от сути учебного процесса. А родители подчеркнули, что объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал на уроках полностью и его приходится наверстывать дома или с репетитором. Ученики обратили внимание на то, что многое зависит от конкретного преподавателя: действительно ли ему важно, чтобы все поняли тему, доходчиво ли он объясняет материал, мотивирует ли заниматься, не слишком ли загружает домашними заданиями и проверочными работами».

Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому (25%), математике (19%) и русскому языку (16%). По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, углубляется в детали, создает комфортную обстановку и доброжелательную атмосферу. Такие занятия помогают детям лучше усваивать учебный материал, повышать успеваемость и уверенность в своих знаниях. Так, порядка 40% опрошенных школьников отметили, что чувствуют себя увереннее и подготовленнее благодаря занятиям с репетитором. Это подтверждают и педагоги — больше половины учителей заметили повышение успеваемости учеников по тем предметам, которые они закрепляют с репетиторами. Однако учителя видят и минусы в таких занятиях, связанные с дополнительной нагрузкой и переутомлением детей, а также расслабленностью на школьных уроках и даже их пропуском в надежде на репетитора.

Основные критерии, по которым родители выбирают репетитора: образование, стаж, подход к ребенку, отзывы, стоимость занятий и результаты работы. Для них также важна возможность удобно и быстро добраться до учителя, поэтому многие вместе с офлайн-занятиями или вместо них дополнительно занимаются еще и онлайн. Так, 56% родителей, прибегающих к репетиторам, и 68% не прибегающих к репетиторам, ответили, что их дети пользуются онлайн-сервисами для улучшения школьных знаний (в среднем 21% отметили, что их ребенок входит в эти сервисы через «Дневник.ру»). Среди педагогов 69% используют дополнительные онлайн-сервисы в работе с учениками (20% заходят в них через «Дневник.ру»).

Большинство респондентов, которые не считают репетиторство необходимым, аргументировали это тем, что школьной программы достаточно и, если ребенок мотивирован учиться, не ленится, то такой необходимости нет. При этом 17% родителей отметили, что пользовались услугами репетитора ранее, но отказались от них. Чаще всего из-за высокой стоимости или в связи с тем, что ранее педагог требовался для подготовки к конкретному экзамену или по определенной теме.

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