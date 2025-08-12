Разделы

Прохоров Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Эксперты Positive Technologies помогли усилить безопасность в системах «1С-Битрикс» 1
27.06.2023 ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования 1
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 1
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы 1
19.04.2010 Бизнес- завтрак с ДатаЛайн «Резервная площадка малой кровью» 1
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы». 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Прохоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Gemini Systems 11 3
IBM - International Business Machines Corp 9498 3
Softline - Софтлайн 3078 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 40 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
SAP SE 5368 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
Трансюжстрой 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6708 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 322 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1514 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 770 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10958 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4715 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7888 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3913 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 403 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1690 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7030 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2324 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2707 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6070 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6461 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3053 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2139 1
Управляемость - Manageability 1837 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2544 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5587 3
IBM OmniFind 13 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
Бойко Юрий 11 3
Демин Василий 13 3
Рабчук Михаил 3 3
Соколов Алексей 134 3
Баткина Ирина 2 2
Шакин Евгений 2 2
Шибанов Максим 1 1
Титаренко Николай 1 1
Белозорова Марина 1 1
Пилипенко Дмитрий 18 1
Серова Елена 320 1
Крикун Татьяна 1 1
Шашкин Александр 2 1
Самойлов Юрий 74 1
Бородулин Валерий 1 1
США - Нью-Йорк 3112 3
Россия - РФ - Российская федерация 151888 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 848 3
Земля - планета Солнечной системы 10520 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 671 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5840 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2627 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 3
Короткая ссылка
