«Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM

«Сибур» завершил реализацию проекта по цифровой трансформации шести складов на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта было создано единое решение для управления складами готовой продукции с учетом особенностей процессов, происходящих на предприятиях компании. В процессе реализации проекта было важно поддерживать непрерывность деятельности предприятий «Сибура» в момент перехода на новую систему складского учёта. Партнером по внедрению выступила компания ТЛС.

По итогам проекта вся информация о движениях запасов на складах доступна в режиме реального времени, а ключевые параметры визуализируются на специальных панелях-дэшбордах. На них отображаются доступные и занятые ёмкости складов в тоннах и паллетоместах, просроченные задания, динамика выпуска готовой продукции и подачи транспорта на отгрузку, производительность смен в разрезе типов операций и сотрудников и многие другие аналитические данные. Для каждой площадки создается индивидуальный набор аналитических отчетов, сформированный с учетом особенностей бизнес-процессов.

Для тобольских предприятий «Сибура» – «Запсибнефтехима» и «Сибур Тобольска» – с помощью SAP ERP разработан интерфейс управления подачей и погрузкой контейнеров, который интегрирован с сиcтемой управления всего парка и кранового оборудования. Задания, а также информация о статусе и возможном времени погрузки отображаются на планшетах водителей автомобильных платформ. Система SAP EWM при этом управляет постановкой контейнеров на доковые окна складского комплекса, отслеживает и возвращает в SAP ERP данные о подготовке заказов, руководит складскими ресурсами. Удобный пользовательский интерфейс позволяет в формате «одного окна» назначать доковые окна погрузки по принципу наименьших пробегов складской техники, создавать новые задачи, отслеживать статусы комплектования и погрузки, просматривать доступные запасы.

«В результате автоматизации сквозного процесса удалось значительно повысить эффективность и контроль работы логистического комплекса, сделать процессы затарки, отгрузки, контроля поступления контейнеров прозрачными и управляемыми, удалось сократить пробеги кранового оборудования и повысить их утилизацию, а также снизить трудозатраты на досмотр КТК и оформление документов. Все это позволило сократить время погрузки и оформления поезда на 20% (40 минут), что является критичным фактором для такого загруженного производства как «Запсибнефтехим», где правильная и эффективная работа логистического комплекса является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность достижения плановых объемов отгрузок без рисков для предприятия», – отметили Александр Шашкин, директор по производству компании ЮЛК, оператора контейнерной площадки «Запсибнефтехима» и Татьяна Крикун, руководитель проекта по внедрению системы управления контейнерной площадкой.

«"Сибур" несколько последних лет активно наращивает уровень цифровой трансформации, именно фокус на ИТ-инструменты позволяет целостно и системно управлять бизнес-процессами и максимально эффективно реализовывать цели компании, сохраняя стабильность в условиях изменяющейся среды. Мы серьезно усилили и направление логистики, проект внедрения SAP EWM – масштабный, сложный и крайне важный для поддержания эффективности, так как используется единое ИТ-решение, учитывающее специфические задачи всех предприятий, входящих в объем проекта. Созданы единая архитектурная модель управления и общее пространство, где в режиме реального времени доступна вся информация о работе складов, стандартизированы технологии обработки и топологии», – отметил Дмитрий Прохоров, руководитель проекта «Продажи и логистика» компании «Сибур».

«Единое решение позволяет "Сибуру" масштабировать лучшие практики SAP и новейшие цифровые технологии сразу на большое количество ключевых площадок холдинга. В современных условиях от такого широкого охвата передовыми технологиями и глубины внедрения инновационных цифровых инструментов во многом зависит непрерывность процессов и успешность компании на рынке, – сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Была создана прозрачная система складских бизнес-процессов, интегрированных с процессами производства, а также со смежными функциями, такими как фасовка, контроль качества и отгрузка. В результате все поставленные цели проекта были достигнуты: повышена управляемость и качество планирования работы складов, оптимизированы трудозатраты, сокращены эксплуатационные расходы и издержки, минимизировано влияние "человеческого фактора"», – отметил Валерий Бородулин, руководитель проекта со стороны компании ТЛС.